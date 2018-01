von Magdalena Blazek*

Während in Europa vor wenigen Tagen prächtige Feuerwerke das neue Jahr ankündigten, feierte Haïti am 1. Januar die Unabhängigkeit von Frankreich. 1799, inspiriert von den französischen Revolutionären und ihrem Ruf nach Freiheit, begannen die aus Afrika importierten Sklaven einen fünfjährigen Aufstand, der am 1. Januar 1804 zur Abschaffung der Sklaverei in Haiti und zur Unabhängigkeit der ersten schwarzen Republik führte.

Ein einzigartiger Fall in der Geschichte – mit einem hohen Preis ...