Macron und Steinmeier warnen bei der Sicherheitskonferenz besorgt vor zunehmender Schwäche des westlichen Bündnisses. Der US-Außenminister strotzt vor Selbstbewusstsein und widerspricht.

International 7 6 Min.

Sicherheitskonferenz: US-Außenminister Pompeo lässt Kritik der Europäer abprallen

Macron und Steinmeier warnen bei der Sicherheitskonferenz besorgt vor zunehmender Schwäche des westlichen Bündnisses. Der US-Außenminister strotzt vor Selbstbewusstsein und widerspricht.

(dpa/SC) - US-Außenminister Mike Pompeo hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz jede Kritik an der US-Regierung und dem drohenden Zerfall des westlichen Bündnisses zurückgewiesen. Er hält die Dominanz des Westens in der Welt ungeachtet wachsender Sorgen in Europa für ungebrochen. „Ich bin glücklich Ihnen mitzuteilen, dass der Tod des transatlatischen Bündnisses krass übertrieben ist. Der Westen gewinnt, zusammen gewinnen wir“, so der US-Politiker.

Damit widersprach er dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der am Vortag das amerikanische Bekenntnis zu Europa deutlich infrage gestellt und die derzeitige Regierung in Washington frontal angegriffen hatte. Und auch die Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ Pompeo nicht auf sich sitzen. Stattdessen rief er die Verbündeten in Europa auf, mit den USA für politische Freiheiten und eine Zusammenarbeit souveräner Staaten zu streiten.

Deutschlands Bundespräsident Steinmeier hatte am Freitag gesagt: "Unser engster Verbündeter, die Vereinigten Staaten von Amerika erteilen unter der jetzigen Regierung selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage." Als ob an alle gedacht sei, wenn ein jeder an sich denke. Ein solches Denken und Handeln schade allen. Es werfe zurück in eine Zeit, in der "jeder seine eigene Sicherheit auf Kosten der anderen sucht", beklagte der Bundespräsident, ohne US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen.

Jens Stoltenberg, Generalsekretär der Nato, spricht am zweiten Tag der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief das transatlantische Bündnis aus Europa und Nordamerika eindringlich zur Geschlossenheit auf. Er glaube nicht an "Europa alleine" oder "Amerika alleine", sagte der Norweger bei der Konferenz. "Ich glaube an Europa und Amerika zusammen." Beide Seiten sollten nicht gegeneinander antreten. Es sei richtig, dass der gemeinsame Weg nicht immer einfach sei. Aber: "Wir haben unseren Weg nicht verloren." Die gemeinsamen Werte hätten ihren Wert nicht verloren und würden Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung geben.

Pompeo sagte, der Vorwurf, die USA verweigerten sich der Zusammenarbeit in der internationalen Gemeinschaft sei falsch, wie auch Kritik, dass das transatlantische Bündnis am Ende sei. "Es hat immer Leute gegeben, die alles schwarz gesehen haben", sagte Pompeo. Es gebe taktische Unterschiede, aber bei der Analyse der Probleme sei man sich einig.

Mike Pompeo, Außenminister der USA, spricht am zweiten Tag der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa

Macron will europäische Lösung

Doch auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht den Westen in der globalen Weltordnung geschwächt. Noch vor 15 Jahren habe man gedacht, "unsere Werte" seien universell und würden die Welt immer regieren, sagte der 42-Jährige am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Beim Blick auf die Welt von heute müsse man jedoch eine "Schwächung" des Westens feststellen. Die amerikanische Politik habe sich geändert und die Regierung in Washington ihre Beziehungen zu Europa zumindest überprüft, stellte Macron fest.

Als Reaktion darauf forderte der Franzose erneut eine stärkere Zusammenarbeit Europas in Fragen der Verteidigung. Es brauche zwar auch das transatlantische Bündnis der Nato. Bei Fragen der Verteidigung müsse es aber einen strategischen Dialog geben.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht am zweiten Tag der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa

Macron hatte zuletzt immer wieder gefordert, dass Europa sich unabhängiger von der Supermacht USA machen müsse - auch, wenn er die Zusammenarbeit mit Washington nicht grundsätzlich infrage stellt. Der Nato attestierte er im vergangenen Jahr einen Hirntod. Anfang des Monats bot er den europäischen Partnern eine engere Zusammenarbeit bei der atomaren Abschreckung an. Nach dem Austritt der Briten aus der EU verfügt in der Staatengemeinschaft nur noch Frankreich über die Atombombe.

Macron lädt Europa zum Gespräch über atomare Abschreckung ein Frankreich hat Atombomben - und will die Kontrolle darüber behalten. Staatschef Macron bietet europäischen Partnern aber mehr Transparenz an.

Bei den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen setzt Macron in der EU vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen Paris und Berlin. Deutsch-französische Einigkeit alleine reiche zwar nicht, um Dynamik in der EU auszulösen. Fehle sie jedoch, könne das alles blockieren. Sollte das Tandem Paris-Berlin keine Antworten darauf geben, wie die Perspektive für eine Zeit in 20 oder 30 Jahren aussehe, wäre das ein "historischer Fehler". Nachdem es auf seine Vorschläge der vergangenen Jahre häufig keine Antwort aus Berlin gegeben habe, sei er nicht frustriert, aber ungeduldig.

Nach Finanz- und Migrationskrise hätten viele Menschen den Glauben an die Demokratie verloren, sagte der 42-Jährige am Samstag in München. Konkret sagte Macron, dass Europa etwa beim Klimaschutz, bei der Entwicklung des neuen Mobilfunkstandards 5G oder von Künstlicher Intelligenz souveräne Antworten finden müsse. Diese Themen könne Europa seit Jahren nicht bewältigen. Die neue EU-Führung um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel eröffne jedoch neue Möglichkeiten.

Außenminister Jean Asselborn mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier und dem ehemaligen et Nato-Generalsekretär Javier Solana. Foto: MAEE

Auch Außenminister Jean Asselborn nahm an der Sicherheitskonferenz in München teil. Dort suchte er den Austausch, unter anderem mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Kuwaits Außenminister Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah und Nikola Dimitrov, Außenminister von Nordmazedonien. Bei den bilateralen Treffen wurde die aktuelle Lage in Europa besprochen, aber auch internationale Entwicklungen waren in Thema.

Facebook-Chef Zuckerberg sorgt sich um gefälschte Accounts

Und auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg äußerte sich auf der Münchener Sicherheitskonferenz zum Thema Sicherheit im Netz. So würde der Kampf gegen Propaganda-Kampagnen und andere Manipulationsversuche Facebook jedes Jahr Milliarden kosten. Das Budget dafür in diesem Jahr sei höher als der Umsatz des gesamten Unternehmens beim Börsengang im Mai 2012, sagte Facebook-Gründer. Facebook hatte im Jahr 2011 Erlöse von gut 3,7 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender von Facebook, spricht auf der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto:dpa

Zuckerberg bekräftigte, dass das Online-Netzwerk pro Tag rund eine Million gefälschte Account lösche - die meisten unmittelbar nach der Einrichtung. Dafür werde inzwischen in großen Stil Software eingesetzt, die automatisiert zweifelhafte Profile erkennen soll.

Datenschutz-Skandale kosten Facebook Milliarden Der Cambridge-Analytica-Skandal kommt Facebook teuer zu stehen. Mit der US-Behörde FTC einigte sich der Onlinekonzern auf eine Milliardenzahlung.

Solche gefälschten Accounts werden unter anderem zu Netzwerken zusammengeschaltet, über die die öffentliche Meinung manipuliert werden soll. Facebook wurde im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 für solche Propaganda-Kampagnen missbraucht, die nach Erkenntnissen des Online-Netzwerks und westlicher Geheimdienste von Russland aus orchestriert wurden. Die russische Regierung weist solche Vorwürfe zurück. Zuckerberg räumte erneut ein, dass die Branche damals zu langsam reagiert habe - inzwischen sei man aber überzeugt, Wahlen sicher gestalten zu können. Im vergangenen Jahr seien rund 50 Netzwerke aus gefälschten Accounts gestoppt werden, sagte er.

Ein Problem sei aber, dass Manipulations-Kampagnen inzwischen auch aus den Ländern selbst geführt würden, sagte der Facebook-Chef. „Wir können nicht mehr einfach sagen, jemand aus einem anderen Land darf sich nicht beteiligen.“ Zuckerberg bekräftigte seine Position, dass Internet-Unternehmen mehr Regulierung unter anderem bei Wahlen, der Löschung von Inhalten sowie Datenschutz bräuchten. Firmen wie seine sollten nicht entscheiden, was falsch und was richtig sei. Facebook wurde zuletzt dafür kritisiert, dass das Online-Netzwerk beschloss, Äußerungen von Politikern grundsätzlich von seinem Faktencheck-Programm auszunehmen. „Es ist wichtig, dass das Internet ein Ort bleibt, an dem jeder offen seine Ideen teilen kann.“

Zahlreiche Menschen protestieren

Während die Politiker und Weltleaders zusammen das Thema Sicherheit debattieren, nehmen zahlreiche Demonstranten auf den Straßen Münchens an einer Protestaktion teil: Das Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa Foto: dpa

Plakate mit den Aufschriften "Abrüsten statt Aufrüsten", "Alles muss sich ändern - Gegen Krieg und Umweltzerstörung", "Nein zum Kriegshandwerk" und "Kein Krieg gegen Iran!" hielten die Demonstranten in den Händen.