Nach dem zweiten Lockdown sollen Schnelltests in großen Teilen der Bevölkerung durchgeführt werden. Das kündigt Kanzler Sebastian Kurz in einem Interview an.

"Sichere Weihnachten": Österreich will Corona-Massentests

(dpa) - Österreichs Regierung will Corona-Massentests zumindest bei Teilen der Bevölkerung durchführen. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einem Interview des Senders ORF an.

Vorbild sei die Slowakei, die an zwei Wochenenden einen Großteil ihrer 5,5 Millionen Einwohnern getestet und Zehntausende Corona-Infizierte in Quarantäne geschickt hatte. „Das ist ein absolutes Erfolgsbeispiel und wir haben uns entschieden, hier in Österreich einen ähnlichen Schritt zu machen“, sagte Kurz. Über die genauen Pläne wolle die Regierung im Laufe der Woche informieren.

Unser Ziel: Am 7. Dezember sollen die Pflichtschulen & der Handel als erstes nach dem Lockdown wieder geöffnet werden. Klar ist: Niemand will, dass Schulen, Gastronomie, Handel usw. geschlossen sind. Aber wir müssen diesen Schritt gemeinsam setzen. Helfen wir zusammen! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 14, 2020

Lehrer sollen als Erste getestet werden

„Wir werden einerseits diese Massentests in gewissen Gruppen, zum Beispiel bei Lehrerinnen und Lehrern, aber auch bei anderen Gruppen nutzen, um mit dem 7. (Dezember) möglichst sicher wieder aufsperren zu können“, sagte Kurz.

Sebastian Kurz will Massen-Antigentests dazu nutzen, um "ein möglichst sicheres Weihnachtsfest zustande zu bringen". Foto: Herbert Neubauer/APA/dpa

Am 6. Dezember endet nach jetziger Planung der rund dreiwöchige Lockdown mit Ausgangsregeln sowie Schließung von Handel und Schulen, den die Regierung am Samstag verkündet hatte. „Zum zweiten sind wir in Vorbereitung, dieses Instrument auch vor Weihnachten nochmal zu nutzen“, sagte Kurz. Schnelltests seien mittlerweile in millionenfacher Stückzahl am Markt verfügbar.

Slowakei führt nach Massentests Lockerungen ein

In einer international beispiellosen Aktion hatte die Slowakei an den vergangenen beiden Wochenenden fast alle mehr als zehn Jahre alten Bewohner einem Antigen-Schnelltest unterzogen. Wer keinen negativen Test vorweisen konnte, durfte seither nicht einmal zur Arbeit gehen. Geschäfte wurden zwar nicht behördlich geschlossen, durften aber nur Kunden einlassen, die einen negativen Test vorweisen können. Die Schulen waren landesweit nur für Kinder bis zehn Jahren geöffnet.

Am Freitag beschloss die slowakische Pandemiekommission eine Lockerung des im Kampf gegen Covid-19 erlassenen Veranstaltungsverbots. Demnach dürfen ab der kommenden Woche wieder Kirchen, Kinos und Theater öffnen, aber nur für 50 Prozent ihrer Besucherkapazitäten. Auch Fitnesszentren und Schwimmbäder dürfen zwar wieder öffnen, aber nur maximal sechs Besucher gleichzeitig einlassen - und auch dies nur, wenn pro Person mindestens 15 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Zuvor hatten Medien und Opposition kritisiert, dass die Regierung des populistisch-konservativen Ministerpräsidenten Igor Matovic mit großem Aufwand international beispiellose Corona-Massentests durchgeführt, aber die im Gegenzug versprochenen Einschränkungen des täglichen Lebens nicht zurückgenommen habe.

Aufrecht bleibt weiterhin das Versammlungsverbot. Das betrifft auch mehrere Protestveranstaltungen gegen die Regierung und ihre Corona-Politik, zu denen verschiedene Organisatoren trotzdem für den Staatsfeiertag am kommenden Dienstag aufgerufen haben. Am Dienstag feiert die Slowakei wie Tschechien den Beginn der Samtenen Revolution am 17. November 1989, deshalb stehen die Protestaufrufe unter dem Slogan „Für Freiheit und Demokratie“.