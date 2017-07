(TJ) - Marc Dutoux hat mit Bruno Dayez einen neuen Anwalt. Laut belgischen Medienberichten kann dieser sich eine Freilassung im Jahr 2021 vorstellen. Dutroux hätte dann mit insgesamt 25 Jahren eine "extrem lange Strafe" abgesessen. Allerdings kann der Anwalt sich nur schwer vorstellen, dass Dutroux einfach entlassen werde und sich als freier Bürger bewegen könne. Es gelte auch, den Mann vor Racheakten zu schützen. Dayez denkt an eine religiöse Gemeinschaft oder etwa eine elektronische Fußfessel mit der Auflage, seinen Wohnsitz nicht zu verlassen. Vorab will Dayez sich für bessere Haftbedingungen für seinen Mandanten einsetzen.



Rückblick



Marc Dutroux gilt in Belgien und über die Grenzen hinaus als der Schwerverbrecher schlechthin. Nach einer ersten Verurteilung wegen der Vergewaltigung in den 1980er Jahren und einer Verurteilung zu 13 Jahren Haft im Jahr 1989 kam er nach nur drei Jahren wieder auf freien Fuß. Er wurde damals entgegen dem Rat von Experten wegen guter Führung entlassen.

In den 1990ern entführte er in der Umgebung von Charleroi sechs Mädchen und sperrte sie im Keller seines Hauses ein, wo er sie folterte und auch vergewaltigte. Vier von ihnen überlebten die Tortur nicht. Der 60-jährige wurde 1996 verhaftet und 2004 in einem aufsehenerregenden Prozess in Arlon zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt