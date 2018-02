(tom) - Der kanadische Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das den Text der englischprachigen Nationalhymne des Landes, "O Canada", von "true patriot love in all thy sons command" (deutsch etwa "erwecke wahre Vaterlandsliebe in all Deinen Söhnen") zu "true patriot in all of us command" ("...in uns allen") ändert. Das Gesetz muss noch von der kanadischen Generalgouverneurin Julie Payette als Stellverterin des Staatsoberhaupts Queen Elizabeth bestätigt werden.

Der Gesetzentwurf stammt aus dem Jahr 2016, wurde aber im Senat immer wieder verzögert, weil sich die Konservativen gegen eine Verabschiedung wehrten. Am Mittwoch stimmten genügend Senatoren dafür.

Zwölfmal der gleiche Antrag seit 1980

Seit "O Canada" im Jahr 1980 offizielle Hymne Kanadas wurde, hatte es bereits zwölf Anträge auf diese Textänderung gegeben, alle fielen durch. Das berichtet der kanadische Sender CBC.

Dabei spielt auch die Mehrsprachigkeit Kanadas in der Debatte eine Rolle: In der französischsprachigen Version ist an der entsprechenden Stelle nämlich nicht von "Söhnen" die Rede ("ton front est ceint de fleurons glorieux"). Zudem wurden die "Söhne" auch erst nachträglich, nämlich 1913, in die ursprüngliche Version des 1908 komponierten Liedes hineingeschrieben.

Eine inoffizielle deutschsprachige Version war unter deutschen Einwanderen verbreitet. Hier lautet die Zeile "Wie glücklich der, dem hier die Wiege stand".

Die Autorin Margaret Atwood ("Der Report der Magd") begrüßte die Änderung auf Twitter.

Thank you @SenateCA! 'In all of us command': Senate passes bill approving #genderneutral anthem wording https://t.co/kOyXplgNYu — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) February 1, 2018