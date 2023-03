Der Präsident wäre bereit, den Gipfel „in naher Zukunft“ in Kiew auszurichten, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich sei.

Selenskyj will Friedensplan-Gipfel in europäischer Hauptstadt

(dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gipfeltreffen zu seinem Friedensplan in einer europäischen Hauptstadt vorgeschlagen. „Würde das nicht zu Europas globaler Stärke beitragen? Ich bin sicher, das würde es“, sagte Selenskyj am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel, zu dem er per Video zugeschaltet war.

Selenskyj hatte im November beim G-20-Gipfel auf Bali auch per Videoansprache einen Zehn-Punkte-Plan mit Bedingungen für einen Frieden mit Russland vorgestellt. Dazu zählen ein vollständiger Abzug russischer Truppen von ukrainischem Territorium und Reparationszahlungen. Im Dezember schlug Selenskyj ein Gipfeltreffen dazu vor, nun konkretisiert er diese Idee.

Selenskyj fordert beim EU-Gipfel moderne Kampfjets Zuvor hatte die Slowakei am Donnerstag bekannt gegeben, der Ukraine die ersten vier von insgesamt 13 Jets des Typs MiG-29 übergeben zu haben.

Er wäre auch bereit, den Gipfel „in naher Zukunft“ in Kiew auszurichten, sagte Selenskyj. „Aber wir sind uns sehr bewusst, dass unter den derzeitigen Umständen leider viele Staats- und Regierungschefs nicht in die Ukraine kommen können“, sagte er. Deswegen bitte er um die Hilfe der Europäer, diesen Gipfel zu veranstalten.

