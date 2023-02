Der ukrainische Präsident wirbt bei seinem Besuch in Brüssel um weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Selenskyj beschwört Gemeinschaft mit EU

Von Steve Bissen (mit DPA)

Erst am Mittwoch London, dann Paris - und am Donnerstag nun im Europaparlament und anschließend beim EU-Gipfel in Brüssel: Mit Besuchen in drei europäischen Machtzentralen warb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinen westlichen Verbündeten um weitere Unterstützung. In einer emotionalen Rede im Europaparlament schwor Selenskyj die Bürgerinnen und Bürger der EU auf den „historischen Kampf“ gegen Russland ein. „Nur unser unweigerlicher Sieg wird die gemeinsamen europäischen Werte wahren“, sagte Selenskyj am Donnerstag im Plenum des Brüsseler Parlaments. Zugleich bedankte er sich in seiner rund 15-minütigen Ansprache für die Hilfe im Krieg gegen Russland.

Selenskyj bei seiner emotionalen Rede im Europaparlament. Foto: AFP

Die Abgeordneten begrüßten den Ehrengast mit Jubel und lautem Applaus. Nach seiner Rede applaudierten die Parlamentarier rund eineinhalb Minuten, ehe sowohl die ukrainische als auch die Europahymne gespielt wurden. Die Ukraine verteidigt sich seit fast einem Jahr gegen eine russische Invasion. Zugleich strebt das osteuropäische Land in die Europäische Union. „Für die Ukraine ist es der Weg nach Hause“, sagte Selenskyj, der nicht wie sonst häufig im olivgrünen, sondern im schwarzen Pullover mit dem Schriftzug auftrat. Die Botschaft war deutlich: Wir sind schon jetzt eine Schicksalsgemeinschaft. Bei einer Niederlage gegen Russland ist es nicht nur die Ukraine, die vernichtet würde.

Nur unser unweigerlicher Sieg wird die gemeinsamen europäischen Werte wahren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

Versteckte Kritik?

Doch jene, die Selenskyjs Reden am Vortag in London gehört hatten, dürften aber auch gespürt haben, dass die EU aus Sicht der Ukraine in Sachen Unterstützung in einer anderen Liga spielt als Großbritannien. In London hatte sich Selenskyj leidenschaftlicher gezeigt. Es gab Sätze wie diesen: „Großbritannien, Sie haben Ihre Hilfe ausgebaut, als die Welt noch nicht verstanden hat, wie man reagiert.“ Oder: „London steht seit dem ersten Tag an der Seite von Kiew. Von den ersten Sekunden und Minuten des totalen Krieges.“ Vergleichbares gab es nun in Brüssel nicht von ihm zu hören. Ein Affront? EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wies am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit Selenskyj darauf hin, dass die EU bereits Unterstützung in Höhe von 67 Milliarden Euro mobilisiert habe. Zugleich räumte sie aber ein: „Wir müssen noch mehr tun“.

Wir müssen noch mehr tun. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Nach seiner Rede im Plenum traf Selenskyj sich zu Gesprächen mit den 27 Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel unweit des Parlaments, wo es um weitere Sanktionen gegen Russland, finanzielle sowie militärische Hilfeleistungen und die EU-Beitrittsperspektiven der Ukraine gehen sollte.



Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel unterstrich bei seiner Ankunft am Donnerstag, dass man die Ukraine auf dem Weg in die EU weiterhin unterstützen werde. „Die Ukraine hat viele Fortschritte gemacht“, aber es liege nun an der EU-Kommission zu entscheiden, ob und wann sie die sieben Bedingungen zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen erfülle.

Streit um Grenzzäune

Neben dem Besuch von Selenskyj bestimmte am ersten Gipfeltag erwartungsgemäß der Streit über die Finanzierung von Zäunen an der EU-Außengrenze die Debatte. In der Diskussion geht es darum, ob Zäune und Mauern in Europa gegen unerwünschte Migration aus Mitteln des EU-Haushalts finanziert werden sollten. Luxemburg und seine Nachbarländer lehnen den Vorschlag weiterhin entschieden ab. „Es wäre eine Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde, mit den europäischen Sternen drauf“, so Xavier Bettel. „Mauern sind keine Lösung“. Stattdessen sollten EU-Mittel bereitgestellt werden, um Infrastrukturen für „legale Einreisemöglichkeiten“ in die EU aufzubauen. Das wäre eine „Win-win-Situation“. Außerdem müssten die bereits bestehenden Regeln auch von allen angewendet werden - Stichwort Relokalisierung.

Dagegen sagte etwa der stellvertretende griechische Außenminister Miltiadis Varvitsiotis: „Seien wir ehrlich und offen, Zäune funktionieren.“ Sie sollten von der EU-Kommission finanziert werden, „weil sie die Menschen daran hindern, die europäischen Grenzen illegal zu überqueren, und weil sie auch den Schleppernetzwerken einen Schlag versetzen“. Eine ähnliche Position vertritt unter anderem auch Österreich. Die Kommission lehnt es bislang jedoch ab, Zäune oder Mauern an den Außengrenzen aus dem EU-Budget zu finanzieren.

Im Vorfeld hatte Österreichs Kanzler Karl Nehammer bereits für Aufsehen gesorgt, weil er offen mit einer Blockade der gemeinsamen Gipfelerklärung drohte, wenn keine substanziellen Fortschritte in der Migrationspolitik erreicht werden könnten. Im bisherigen Entwurf der Gipfelerklärung ist von der Finanzierung von Grenzzäunen durch EU-Mittel aber nicht die Rede. mit dpa

