Seit einem Jahr lässt Neuseeland keine Touristen mehr hinein

In der größten Stadt Neuseelands gibt es ohne die Besucher Probleme. Doch gleich nebenan kommt es zu Rekordzahlen.

Von Matthias Stadler (Great-Barrier-Insel)



Die Covid-Krise führte dazu, dass weltweit Schlagbäume hinuntergelassen wurden. Auch Neuseeland war an vorderster Front mit dabei. Am 19. März 2020 kündigte Premierministerin Jacinda Ardern an, dass von nun an nur noch Einheimische, Personen mit einem Niederlassungsrecht sowie dringend benötigte Spezialisten in den Inselstaat einreisen können.

Wohl kaum jemand hätte damals allerdings gedacht, dass genau ein Jahr später die Grenzen noch immer zu sind ...