Seit 2017 im Amt

Präsident von Haiti in seiner Privatresidenz ermordet

Jovenel Moïse wurde in der Nacht zum Mittwoch von Unbekannten in seiner Residenz getötet.

(SC) - Jovenel Moïse, seit 2017 Präsident des Karibikstaats Haiti, wurde in der Nacht zum Mittwoch von bewaffneten Männern in seiner Privatresidenz in Port-au-Prince ermordet. Das erklärte der scheidende Ministerpräsident Claude Joseph am Mittwoch in einer Mitteilung.

„Gegen 1 Uhr morgens, in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, hat eine Gruppe unidentifizierter Personen - darunter einige die Spanisch sprachen - die Privatresidenz des Präsidenten der Republik angegriffen und den Staatschef dabei tödlich verletzt“. Joseph rief die Einwohner dazu auf, Ruhe zu bewahren. Die Landessicherheit sei unter Kontrolle, so der Interims-Präsident.

Auch Moïses Ehefrau soll laut Medienberichten von Schüssen getroffen worden sein. Sie sei schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ariel Henry, ein Arzt, war erst am Montag von Präsident Jovenel Moïse zum neuen Premierminister berufen worden. Henry ist bereits die siebte Person, die dieses Amt in den vergangenen viereinhalb Jahren innehatte. Joseph hielt sich nur drei Monate auf dem Posten.

Haiti ist der ärmste Karibikstaat und immer wieder von Krisen geschüttelt. Seit Januar 2020 verfügt die Insel über kein Parlament mehr - Moïse regierte seither per Dekret und sah sich mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Für Ende September sind in Haiti Präsidenten- und Parlamentswahlen angesetzt. Auch ein Verfassungsreferendum ist geplant. Erst im Februar hatte es laut Moïse einen Anschlag auf sein Leben gegeben.

