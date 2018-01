(dpa) - Im Großraum Paris sind fast 400 Menschen vor Hochwasser in Sicherheit gebracht worden. Von den Evakuierungen sei vor allem der Verwaltungsbezirk Val-de-Marne südöstlich der französischen Hauptstadt betroffen, teilte die Polizeipräfektur am Donnerstag mit. Rund 1000 Stromkunden in der Region waren wegen des weiter steigenden Wassers vom Netz abgeschnitten.

Die Fußgängerwege am Seine-Ufer im Herzen von Paris und die Spitze der berühmten Insel Île de la Cité sind bereits seit Tagen überflutet, mehrere Verkehrsunterführungen und Schnellbahn-Stationen sind gesperrt. Das Hochwasser der Seine soll am Samstag seinen Höhepunkt erreichen, mit einem Pegelstand zwischen 5,80 Meter und 6,20 Meter. Das wäre ähnlich hoch wie beim letzten großen Seine-Hochwasser im Sommer 2016.