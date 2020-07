Ségolène Royal et l'Elysée, l'ultime tentation

Encouragée par la vague verte aux municipales, l’icône écolo est de retour et envisage l'élection présidentielle.

Il y a un malentendu Royal, qui sans doute est né du compagnonnage politique et intime avec François Hollande : on considère Ségolène comme une sainte Ursule de la cause climatique, dévote et doloriste, cheftaine d’une écologie un peu niaise, version guitare et feu de camp.

Elle est, en réalité, la figure d’une écologie moderne, plus lucide que vertueuse, plus pragmatique qu’idéologique ...