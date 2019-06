Das Schiff wurde im Golf von Oman vor der iranischen Küste von drei Explosionen beschädigt. Die Hintergründe sind unklar.

Seefahrtsbehörde bestätigt Angriff auf norwegischen Öltanker

Das Schiff wurde im Golf von Oman vor der iranischen Küste von drei Explosionen beschädigt. Die Hintergründe sind unklar.

(dpa) - Die norwegische Seefahrtsbehörde hat einen Angriff auf den Öltanker „Front Altair“ im Golf von Oman bestätigt. Das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Schiff sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran attackiert worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Es sei von drei Explosionen an Bord berichtet worden, das Schiff brenne. Die Crewmitglieder seien nicht zu Schaden gekommen. Hintergründe seien unklar, man rate norwegischen Schiffen aber, bis auf Weiteres Abstand zu iranischen Fahrwassern zu halten.

Auch die omanische Küstenwache erklärte der norwegischen Zeitung „Dagbladet“, es habe einen Angriff gegeben. Es sei zu einer Explosion an Bord des norwegischen Schiffes gekommen, sagte ein Küstenwachensprecher der Zeitung. Demnach geschah der Vorfall in iranischen Gewässern. Deshalb stehe man in Kontakt mit den iranischen Behörden, wurde der Sprecher vom „Dagbladet“ zitiert.

Nach einem zweiten Zwischenfall im Golf von Oman sind zudem 21 Seeleute von einem mit Methanol beladenen Frachter gebracht worden. Das Schiff namens „Kokuka Courageous“ sei bei einem „Sicherheitszwischenfall“ am Donnerstagmorgen beschädigt worden, teilte die deutsche Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Singapur am Donnerstag mit. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden. Um welche Art von Zwischenfall es sich handelte, wollte ein Sprecher des Unternehmens nicht sagen. Nach Angaben der Reederei besteht keine Gefahr, dass dieses Schiff sinkt. Die Ladung sei „intakt“. Der Schaden sei auf der Steuerbordseite im hinteren Teil des Frachters, sagte der Sprecher. Die 21 Seeleute seien alle mit einem Rettungsboot auf ein anderes Schiff gebracht worden