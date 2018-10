Bei einem Zugunglück nördlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Sechs Menschen sterben bei Zugunglück

Bei einem Zugunglück nördlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.





(dpa) - Dutzende weitere seien mehr oder weniger schwer verletzt worden, als der Zug in dem Ort Bouknadel entgleiste, berichteten Ärzte und lokale Medien am Dienstag. Aufnahmen in sozialen Medien zeigten mindestens zwei Waggons, die an einer Brücke umgestürzt waren.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Der marokkanische Palast ordnete eine Untersuchung an, um die Umstände aufzuklären, wie die staatliche Nachrichtenagentur MAP meldete.