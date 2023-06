Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy sechs Kinder und einen Erwachsenen mit einem Messer verletzt.

Sechs Kinder bei Angriff in Park in Ostfrankreich verletzt

(dpa/afp) - Nach dem Messerangriff auf mehrere Kleinkinder in Frankreich sehen die Ermittler bislang kein terroristisches Motiv. Das sagte die Staatsanwältin der südostfranzösischen Stadt Annecy, Line Bonnet-Mathis, am Donnerstagnachmittag. Der Angreifer wurde zu seinen Beweggründen verhört. Der ursprünglich aus Syrien stammende Täter lebte vor acht Monaten in Schweden und kam nach Frankreich, da ihm die schwedische Staatsbürgerschaft verwehrt wurde, so dessen Ex-Frau gegenüber der AFP.

Die junge Frau, die bis letztes Jahr im Südwesten Schwedens mit dem Mann zusammen lebte, zeigte sich überrascht von der Tat. Sie hatte sich erst vor einigen Monten von dem 31-jährige Abdalmasih H. scheiden lassen. „Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, was Sie mir erzählen, ist schrecklich. Aber ich hatte keinen Kontakt zu ihm, ich weiß nicht, wo er lebt oder wie es ihm psychisch geht“, so die Ex-Frau, die anonym bleiben wollte.

Bei dem Angriff am Donnerstagmorgen in einem Park in der Nähe des Sees von Annecy wurden sechs Personen verletzt, darunter vier Kinder im Alter von 22 bis 36 Monaten. „Er (...) Mein Gott, er war sehr nett, ich verstehe das nicht“, fügte die junge Frau hinzu, als sie von der Nachricht erfuhr. Sie sagte, dass der Syrer, der sich der französischen Polizei gegenüber als Christ bezeichnet hatte, das Land verlassen habe, weil es ihm „nicht gelungen war, die schwedische Staatsbürgerschaft zu erhalten“.

Kaum noch Kontakt nach Abreise

„Wir haben uns in der Türkei kennengelernt, uns verliebt und sind hierher (nach Schweden) gekommen. Nach zwei Jahren haben wir geheiratet, aber er konnte die schwedische Staatsbürgerschaft nicht erhalten, also hat er sich entschieden, das Land zu verlassen. Wir haben uns getrennt, weil ich Schweden nicht verlassen wollte“, erzählte sie am Telefon. Die Ausreise erfolgte „vor acht Monaten“, so die junge Frau, die bestätigte, dass er in Schweden den Flüchtlingsstatus erhalten hatte.

Die französischen Behörden gaben an, dass sie Ende November 2022 einen Asylantrag von ihm registriert hatten, ohne diesen jedoch weiterzuverfolgen, da er bereits in Schweden den Flüchtlingsstatus beantragt und dann auch erhalten hatte. In einem Telefonat nach seiner Abreise erklärte er seiner Ex-Frau, dass er in Frankreich „in einer Kirche“ lebe. „Ich habe nicht mehr viel von ihm gehört, er hat sich sehr zurückgezogen. Aber ich weiß nicht viel mehr, er steht vor allem in Kontakt mit seiner Familie, die in den USA lebt“, erklärte die junge Frau, die ebenfalls aus dem Nahen Osten stammt.

Viele Syrer, darunter eine große christliche Gemeinschaft, flüchteten ab 2011 vor dem Krieg in ihrem Land nach Schweden. Da sie die Zahl der ankommenden Flüchtlinge für zu groß hielt, verschärfte die damalige schwedische Regierung kurz nach der Migrationskrise 2015 die Asylbedingungen.

