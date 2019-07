Der Sprecher der Hilfsorganisation, Ruben Neugebauer, gab sich bei einer Pressekonferenz am Dienstag kämpferisch in Richtung der EU. Unterdessen kommt Bewegung in die Frage der Aufnahmeländer.

Sea-Watch fordert politische Lösung - Luxemburg bereit

(KNA/dpa) Die Seenotretter von Sea-Watch fordern eine schnelle politische Lösung für die im Mittelmeer von Schiffen aufgelesenen Flüchtlinge. Eine europäische Lösung wäre schön, aber an erster Stelle müsse stehen, dass auf dem zentralen Mittelmeer die Menschenrechte konsequent eingehalten würden, sagte der Sprecher der zivilen Rettungsorganisation, Ruben Neugebauer, am Dienstag in Berlin. Notfalls solle Deutschland vorangehen.

Luxemburg zeigt weiter Bereitschaft Deutschland wird ungefähr ein Drittel der Flüchtlinge von der Sea-Watch 3 aufnehmen. Das meldete am Dienstagmittag der "Spiegel". Außerdem seien Frankreich, Finnland, Portugal und Luxemburg weiter bereit für eine Aufnahme, so das Nachrichtenmagazin.

Am Wochenende hatte die Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, ohne Erlaubnis Italiens mit 40 Migranten an Bord auf der Insel Lampedusa angelegt. Seitdem steht sie unter Hausarrest. Vorgeworfen wird ihr unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die geretteten Menschen seien nach wie vor auf Lampedusa, das Schiff beschlagnahmt, hieß es.

Sea-Watch verteidigte den Schritt der Kapitänin als Gebrauch des Nothafenrechts. An Bord des Schiffes hätten kritische Umstände geherrscht. Die Katastrophe auf dem Mittelmeer setze sich unvermindert fort, kritisierte Neugebauer. Immer wieder gebe es Situationen, wo keine Rettungskräfte in der Nähe seien. Zudem würden Handelsschiffe mitunter aktiv von Notfällen wegfahren. Man sei sehr enttäuscht von der Bundesregierung, sagte der Sprecher. Die Situation geschlossener Häfen bestehe bereits seit etwa einem Jahr. Seitdem hätten Deutschland und die EU Zeit gehabt, eine Lösung für die Verteilung der Bootsflüchtlinge zu finden.

"Beschämend!"

Die Bundesregierung könnte alle Menschen aus der zivilen Seenotrettung aufnehmen, da es aktuell nur um ein paar Hundert gehe. Es sei beschämend, wenn eines der reichsten Länder dies nicht schaffe und ermögliche. Zugleich zeigte sich Neugebauer kämpferisch: Sollte die "Sea-Watch 3" beschlagnahmt bleiben, werde man mit einem neuen Schiff starten. Zuletzt seien mit mehr als einer Million Euro so viele Spenden wie noch nie für die zivile Seenotrettung eingegangen. Dies zeige, dass es kein Konsens sei, Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken zu lassen. "Wir werden auf dem Mittelmeer Menschenrechte durchsetzen und der Europäischen Union auf die Finger schauen", versprach Neugebauer.

Den sogenannten Kampf der Europäischen Union gegen Schlepper auf dem Mittelmeer nannte er ein "Konjunkturpaket für Schlepper: Man kann Migration nicht aufhalten." Durch die Politik der geschlossenen Häfen werde die Überfahrt für Menschen, die nach Europa wollten, nur teurer und gefährlicher.

Im ersten Halbjahr 2019 sind nach UN-Angaben über 27.300 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer nach Italien, Zypern, Malta, Spanien und Griechenland gekommen. Seit Jahresbeginn seien schätzungsweise 584 Menschen bei dem Versuch ertrunken.