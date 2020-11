Schwierige Schweigeminute für Samuel Paty

Die französischen Schüler haben des enthaupteten Lehrers Samuel Paty gedacht. Lehrer fühlen sich auf schwierige Situation nicht vorbereitet.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)

„Ihr haltet die Intelligenz und die Seele der Kinder in euren Händen.“ Mit diesem Satz beginnt der Brief an die Lehrerinnen und Lehrer, den der sozialistische Politiker Jean Jaurès 1888 in der Zeitung „La Dépêche du Midi“ veröffentlichte. Am Montag wurde dieser Brief in allen Schulen Frankreich vorgelesen - in Erinnerung an den enthaupteten Lehrer Samuel Paty.

Die Pädagogen seien für das Vaterland verantwortlich, mahnte Jaurès und Paty nahm diese Verantwortung ernst ...