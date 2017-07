(müs) - Köln steht unter Wasser: überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und U-Bahn-Stationen sorgen in der Stadt momentan für Chaos.



Auslöser war ein heftiges Unwetter, das am Mittwochnachmittag über die Stadt zog. Bislang musste die Feuerwehr bereits etwa 160 Mal ausrücken. "Die Leitungen in der Leitstelle laufen heiß", zitiert der Kölner Stadtanzeiger die Feuerwehr.



Auch in Luxemburg könnte es noch zu Unwettern kommen. Laut meteolux.lu ist die Wahrscheinlichkeit am Donnerstagmorgen am höchsten.