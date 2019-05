Mindestens sieben Menschen sterben nach einer Schiffskollision in der Donau in Budapest. 21 weitere Menschen werden vermisst – und dürften wohl kaum mehr lebend geborgen werden.

International 8 2 2 Min.

Schweres Schiffsunglück in Budapest - sieben Tote

Mindestens sieben Menschen sterben nach einer Schiffskollision in der Donau in Budapest. 21 weitere Menschen werden vermisst – und dürften wohl kaum mehr lebend geborgen werden. Hätte die Katastrophe verhindert werden können?

(dpa) - Bei einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns sind am späten Mittwochabend in den Fluten der Budapester Donau mindestens sieben Reisende aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoß mit einem viel größeren Kreuzfahrtschiff kenterte das Ausflugsboot „Hableany“ (Nixe) mit den Südkoreanern an Bord und versank binnen weniger Sekunden.



Drei Tote bei Bootsunglück auf dem Rhein bei Straßburg An der deutsch-französischen Grenze ist ein Schlauchboot mit vier Personen an Bord gekentert. Drei Menschen kamen ums Leben, darunter ein sechsjähriges Mädchen. Ein weiteres Kind wird noch vermisst.

19 südkoreanische Passagiere und zwei ungarische Besatzungsmitglieder – der Kapitän und ein Matrose – galten am Donnerstag noch immer als vermisst. Das teilten ungarische Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz in Budapest mit. Die Aussichten, sie lebend zu finden, wurden als gering eingeschätzt.

Sieben Passagiere waren bereits unmittelbar nach dem Unglück gerettet worden. Zivilisten von Schiffen, die gerade in der Nähe waren, hatten sie spontan aus dem Wasser gezogen. Die Überlebenden erlitten Unterkühlungen und wurden in Krankenhäusern behandelt.

8 Ein Ausflugsschiff ist unter der Margaretenbrücke in Budapest mit einem weitaus größeren Flusskreuzfahrtschiff zusammengestoßen Bild: GERGELY BESENYEI / AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Ausflugsschiff ist unter der Margaretenbrücke in Budapest mit einem weitaus größeren Flusskreuzfahrtschiff zusammengestoßen Bild: GERGELY BESENYEI / AFP Ein Polizeiboot auf der Suche nach Opfern des Schiffsunglücks: Insgesamt sieben Tote gibt es zu beklagen, 21 Menschen des Ausflugsdampfers werden noch vermisst. Bild: GERGELY BESENYEI / AFP Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Bild: AFP/Attila Kisbenedek Laut Medienberichten befanden sich 30 südkoreanische Touristen auf der gesunkenen „Hableany“. Bild: AFP/GERGELY BESENYEI Passagiere verlassen das Flusskreuzfahrtschiff "Viking Cruises Sygin" in Budapest. Bild: AFP/Attila Kisbenedek Einsatzkräfte im Bereich der Donau in Budapest, in dem das Ausflugsschiff "Hableany" versank. Bild: AFP/Attila Kisbenedek Bild: Ferenc Isza/AFP Augenzeugen legen Rosen an der Margaretenbrücke nieder. Bild: AFP/Ferenc Isza

„Die Bergung des Wracks kann noch Tage, ja sogar eine Woche dauern“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur MTI den Geschäftsführer einer darauf spezialisierten Firma.

Der verhängnisvolle Zusammenstoß ereignete sich am Mittwoch um 21.05 Uhr, erklärte Oberst Adrian Pal von der ungarischen Polizei am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Budapest. Unter der Margaretenbrücke sei das kleine Ausflugsschiff vor das größere Kreuzfahrtschiff gebogen, wodurch es zu der Kollision kam. Das kleinere Schiff kenterte und ging „binnen sieben Sekunden“ unter, sagte Pal.

Videos zeigen die Kollision der beiden Schiffe:





Auf dem größeren Schiff - dem unter Schweizer Flagge fahrenden Flusskreuzfahrtschiff „Viking Sygin“ - wurden weder Gäste noch Besatzungsmitglieder verletzt, wie eine Sprecherin des Unternehmens Viking mitteilte.

Wie Pal weiter ausführte, leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Gefährdung mit massenhafter Todesfolge ein. Der Kapitän der „Viking Sigyn“ und weitere Besatzungsmitglieder wurden als Zeugen befragt. Weitere Angaben wollte der Polizeioberst unter Berufung auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Hätte Katastrophe verhindert werden können?

Die Donau fließt mitten durch Budapest und trennt die beiden Stadthälften Buda und Pest voneinander. Ausflugsfahrten per Schiff sind auf dem Budapester Flussabschnitt bei Touristen sehr beliebt, weil sich dabei schöne und fotogene Ausblicke auf Sehenswürdigkeiten wie die Burg von Buda und das Parlamentsgebäude bieten.

In den Stunden nach Sonnenuntergang üben die prächtig beleuchteten architektonischen Juwele eine besondere Anziehung auf Stadtbesucher aus. In letzter Zeit führte dies zu einem erheblichen abendlichen Verkehrsaufkommen auf der Budapester Donau. Einige Experten sprachen von einer Katastrophe, die nicht völlig unerwartet kam.

Die kleinen Ausflugsschiffe, die ihre Passagiere für ein paar Stunden auf der Donau spazieren fahren, würden demnach Gefahr laufen, bei Wendemanövern in die Spur der großen Fluss-Cruiser zu geraten, die sich nur schwer manövrieren lassen. „Index.hu“ zitierte einen erfahrenen Bootsmann: „In unseren Kreisen wurde schon öfter darüber geredet, dass das eigentlich sehr gefährlich ist, aber dass es eben so weitergehen wird, bis es zu einer Tragödie kommt, wie sie jetzt eingetreten ist.“