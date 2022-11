Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Region um das Inselreich Tonga im Südpazifik erschüttert.

Tsunami-Warnung herabgestuft

Schweres Erdbeben erschüttert das Inselreich Tonga

(dpa) – Ein schweres Erdbeben hat die Region um das Inselreich Tonga im Südpazifik erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke am Freitag mit 7,3 an. Das Zentrum des Bebens habe in rund 25 Kilometern Tiefe im Meer gelegen. Das Wetteramt Tongas erließ zunächst eine dringende Tsunami-Warnung und forderte die Bevölkerung in Küstennähe auf, höher gelegene Gebiete jenseits der Küste aufzusuchen.

Später stufte das Amt diese Warnung herunter. Die Tsunami-Wellen hätten eine Höhe von nur rund zehn Zentimetern erreicht. Auf dem Meer sei wegen starker Strömungen aber weiter große Vorsicht geboten. Berichte über etwaige Schäden gab es zunächst nicht.

Mitte Januar war ein gewaltiger Untersee-Vulkan vor dem Archipel ausgebrochen. Danach gab es tagelang kaum Informationen aus dem polynesischen Inselstaat, der 2.300 Kilometer nordöstlich von Neuseeland liegt. Tongas Regierung bestätigte später drei Tote und mehrere Verletzte.

Das Königreich mit 107.000 Einwohnerinnen und Einwohnern war damals mit einer dicken Ascheschicht bedeckt, die auch das Trinkwasser verschmutzte. Die heftige Eruption löste Tsunami-Wellen aus, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappten. Tonga liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.

