(ham) - NBC hat überraschend den populären TV-Journalist Matt Lauer gefeuert. Der Sender gab am Mittwoch bekannt, dass eine Beschwerde wegen "unangemessenem sexuellem Verhaltens am Arbeitsplatz" vorliege. Nach eingehenden Ermittlungen sei man zum Schluss gelangt, dass Lauer klar gegen die Bestimmungen des Unternehmens verstoßen habe.

Diese Beschwerde sei zwar die erste in seinen 20 Jahren bei NBC News, allerdings müsse man annehmen, dass dies kein Einzelfall gewesen sei, erklärt NBC-News-Präsident Andrew Lack in einer Mitteilung.



Lauer ist dem amerikanischen Publikum seit 1997 als Gastgeber des beliebten Morgenmagazins "The Today Show" bekannt. Sein Jahresgehalt soll letzten Schätzungen zufolge bei rund 25 Millionen Dollar liegen.

"Am Boden zerstört"



Lauers Co-Moderatorin Savannah Guthrie hat die Entscheidung des Unternehmens am Morgen in der Today-Sendung bekannt gegeben. "Wir sind alle am Boden zerstört", so die TV-Moderatorin. Allerdings sei sie auch sehr traurig, dass es eine Kollegin getroffen habe, die nun enormen Mut bewiesen habe. "Wie verzeiht man einer geliebten Person, die etwas Schlechtes getan hat?", meinte Guthrie, den Tränen nah.



Die Crew der Today-Show hatte erst kurz vor der Sendung von Lauers Entlassung erfahren. Auch Wettermann Al Roker war sichtlich schockiert: "Ich versuche noch, die Neuigkeiten zu verdauen", so Roker.



Es ist eines der wenigen Male, dass ein Unternehmen noch vor Bekanntwerden der Anschuldigungen in die Offensive geht. Vor einer Woche war bereits der bekannte Moderator Charlie Rose wegen ähnlicher Vorwürfe von CBS und PBS gefeuert worden. US-Präsident Trump hat bereits via Twitter reagiert und die Frage aufgeworfen, wann die Verantwortlichen bei NBC endlich wegen der vielen Fake-News gefeuert werden.