Schwere Unruhen in Liège

In der belgischen Stadt artete eine Kundgebung am Samstag in Gewalt aus.

(AFP/TJ) - Mindestens fünf Polizisten wurden am Samstag bei schweren Ausschreitungen in der belgischen Stadt Liège verwundet. Alles in allem geht von neun Verletzten die Rede.

Begonnen hatten die Ereignisse mit einer Kundgebung „Black lives matter“ weil eine kongolesische Frau der belgischen Polizei Gewalt und Rassismus ihr gegenüber vorgeworfen hatte. Die Polizei hatte die Vorfälle abgestritten.

Die Unruhen nahmen nach einer an und für sich friedlichen Kundgebung ihren Lauf. Foto: AFP

Während der Demo am Samstag hätten 200 bis 300 Unruhestifter sich nach der Kundgebung, die wenige Menschen umfasste, zusammengerauft, die Polizisten angegriffen und Vandalismus betrieben. Die Polizei musste Wasserwerfer einsetzen, um sie auseinanderzutreiben. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass der Mob einen Schnellimbiss verwüstete.

Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Foto: AFP





