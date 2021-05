Nach heftigen Regenfällen sind Teile der neuseeländischen Südinsel von Hochwasser betroffen. In der Region um Christchurch wurde der Notstand ausgerufen.

Schwere Überschwemmungen auf Neuseelands Südinsel

Nach heftigen Regenfällen sind Teile der neuseeländischen Südinsel von Hochwasser betroffen. In der Region um Christchurch wurde der Notstand ausgerufen.

(dpa) - In Neuseeland sind Hunderte Menschen nach schweren Überschwemmungen in der Region Canterbury in Sicherheit gebracht worden. Vorausgegangen waren heftige Regenfälle. So sei etwa in dem Ort Akaroa innerhalb von zwei Tagen mehr Niederschlag verzeichnet worden als insgesamt seit Jahresbeginn, twitterte der Wetterdienst NIWA am Montag.

Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, auch mehrere Brücken sind beschädigt und unpassierbar, wie die Zeitung „New Zealand Herald“ berichtete. Das Blatt sprach von „dramatischen Rettungsaktionen“ per Hubschrauber. In der Region, in der auch die Großstadt Christchurch liegt, wurde der Notstand ausgerufen.

5 Die Armee evakuiert Einwohner der Stadt Ashburton. Foto: Corporal Sean Spivey / NEW ZEALAND DEFENCE FORCE / AFP

Die Behörden befürchteten, dass weitere Flüsse über die Ufer treten könnten. Anwohner unter anderem in dem Ort Pines Beach, der nahe der Mündung des Flusses Waimakariri liegt, wurden aufgefordert sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.