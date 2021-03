Schweiz: Volksabstimmung über "Verhüllungsverbot"

Die Schweiz stimmt am Sonntag per Referendum über ein nationales Verhüllungsverbot ab. Dem Parlament und der Regierung geht das jedoch zu weit. Welche Auswirkungen hätte ein Verbot?

Die Schweiz stimmt am Sonntag per Referendum über ein nationales Verhüllungsverbot ab. Dem Parlament und der Regierung geht das jedoch zu weit. Welche Auswirkungen hätte ein Verbot?

Von Jan Dirk Herbermann (Genf)

In den Sommermonaten zeigt sich in vielen Regionen der Schweiz die Farbe Schwarz. Touristinnen aus muslimischen Ländern promenieren in Interlaken oder Lausanne, schwarz verhüllt, der sogenannte Nikab bietet nur einen Seh-Schlitz für die Augen. Diese orientalisch anmutenden Szenen könnten in der Alpenrepublik bald der Vergangenheit angehören. Denn die Eidgenossen werden am Sonntag über ein nationales „Verhüllungsverbot” abstimmen.

Entscheiden sich die Eidgenossen für die Volksinitiative „Ja zum Verhüllungsverbot“, dann reiht sich ihr Land in den Kreis europäischer Staaten ein, in denen grundsätzlich niemand in der Öffentlichkeit sein Gesicht verschleiern darf ...