Schweiz streicht Luxemburg von Quarantäneliste

Aus Schweizer Sicht ist Luxemburg ab Montag kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die Quarantänepflicht entfällt ab diesem Zeitpunkt.

(tom/jt) - Ab dem 7. September wird Luxemburg von der Schweiz nicht mehr auf der Liste der Länder mit erhöhtem Corona-Risiko und daraus resultierender Quarantäne-Pflicht geführt. Das teilt das Schweizer Gesundheitsamt am Freitag auf seiner Website mit. Neben Luxemburg wurden auch Belgien, El Salvador, Swasiland, Kasachstan, Kirgistan, Mexiko und der Oman von der Liste gestrichen.

Die neue Liste tritt am Montag, den 7. September, um 0 Uhr in Kraft. Eine Person, die aus Luxemburg kommt, muss sich ab diesem Zeitpunkt in der Schweiz nicht mehr in Quarantäne begeben. Das präzisiert ein Sprecher des Bundesamts für Gesundheit in Bern auf LW-Nachfrage.



Aus Sicht der Schweiz sind derzeit 55 Länder und Regionen als Risikogebiete einzustufen. Ab Montag müssen neuerdings auch Personen, die aus Kroatien in die Schweiz einreisen, für zehn Tage in Quarantäne.

