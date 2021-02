Am Mittwoch hat die Schweiz Luxemburg wieder auf die Liste der Risikoländer gesetzt

Schweiz setzt Luxemburg wieder auf Liste der Risikoländer

Teddy JAANS Am Mittwoch hat die Schweiz Luxemburg wieder auf die Liste der Risikoländer gesetzt

Wer nach dem 8. März aus Luxemburg in die Schweiz reist, muss wieder in Quarantäne. Das schweizerische Bundesamt für Gesundheit BAG hat am Mittwoch eine aktualisierte Liste online gestellt, auf der Luxemburg wieder als Risikoland geführt wird. Die Liste gilt ab dem 8. März.

Das bedeutet im Klartext, dass Personen, die aus Luxemburg in die Eidgenossenschaft einreisen, sich dann während 10 Tagen in Quarantäne begeben und sich bei den Behörden melden müssen. Das BAG weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch ein negatives Testzeugnis oder eine Impfung Einreisende aus den betroffenen Ländern nicht von der Quarantäne entbinden. Die Entscheidung zerschlägt die Hoffnung auf einige Tage Urlaub während der Osterferien (3.-18.April) in der Schweiz.

Die in letzter Zeit gestiegenen Infektionszahlen dürften den Ausschlag für diesen Schritt gegeben haben. Aus dem ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Wochenbericht der Santé für die Woche vom 15. bis zum 22. Februar geht ein Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf 199,49 hervor. Eine Woche zuvor hatte sie noch bei 175 gelegen. Sorge dürfte den Shweizern auch die Tatsache bereiten, dass 57,6 Prozent der Infektionen der britischen (B.1.1.7) und 4,5 Prozent der südafrikanischen (B.1.351) Variante angehören, die deutlich infektiöser sind, als das ursprüngliche Corona-Virus.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.