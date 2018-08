Nach einem Vogelschlag ist im Süden Schwedens ein Kampfjet abgestürzt. Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten.

Schwedischer Kampfjet stürzt ab

Nach einem Vogelschlag ist im Süden Schwedens ein Kampfjet abgestürzt. Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten.

(afp/mth) - Während einem Übungsflug ist in Südschweden ein Kampfflugzeug abgestürzt. Als Absturzursache dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein Vogelschlag in Betracht kommen. Schwedischen Medienberichten zufolge schlug ein Augenzeuge am Dienstagmorgen um 9.41 Uhr Alarm, nachdem er ein sehr tieffliegendes Flugzeug sah und etwas später eine große schwarze Rauchwolke sichtbar wurde. Laut einem Militärsprecher konnte der Pilot sich mit dem Schleudersitz zu retten. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, hieß es.

Das Flugzeug vom Typ Saab JAS 39 "Gripen" ("Greif") stürzte acht Kilometer nördlich eines Luftwaffenstützpunkts in der Nähe der südschwedischen Stadt Ronneby in einen Wald. Nach dem Absturz blieben Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort, um mögliche Waldbrände schnell löschen zu können.

Wie die Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf eine Sprecherin der schwedischen Verkehrsbehörde berichtete, gibt es in Schweden jedes Jahr rund 400 Kollisionen von Flugzeugen mit Vögeln.