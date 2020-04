Schwedens Corona-Sonderweg steht auf dem Prüfstand

Kontaktsperren? Gibt es nicht in Schweden. Der Sonderweg im Kampf gegen Corona hat im Ausland für viele Schlagzeilen gesorgt. Nun steigen die Infiziertenzahlen. Wie reagiert der Staat?

Von LW-Korrespondent Helmut Steuer (Stockholm)

Mangel an Masken, zu wenig Schutzbekleidung und überhaupt zu wenig Pflegepersonal, sodass seit einigen Tagen sogar Flugbegleiter in Schnellkursen zu Aushilfskrankenpflegern ausgebildet werden. Es fehlt an vielem in Schweden. Aber eines gibt es im Überfluss: Das Vertrauen in die Behörden und die eigene Unfehlbarkeit.

Schwedens Sonderweg im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat im Ausland für viele Schlagzeilen gesorgt ...