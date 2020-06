Schweden ging im Kampf gegen Covid-19 einen Sonderweg und hat nun weiterhin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Während andere skandinavische Länder ihre Grenzen öffnen, bleibt Schweden außen vor.

International 2 Min.

Schweden wegen Corona-Zahlen zunehmend isoliert

Schweden ging im Kampf gegen Covid-19 einen Sonderweg und hat nun weiterhin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Während andere skandinavische Länder ihre Grenzen öffnen, bleibt Schweden außen vor.

(dpa/SC) - Schweden wird angesichts seiner weiterhin hohen Corona-Zahlen von seinen skandinavischen Nachbarn zunehmend isoliert. Nachdem Dänemark und Finnland die Schweden bei der Lockerung ihrer Reisebeschränkungen außen vor gelassen hatten, folgte am Freitag auch Norwegen mit einem ähnlichen Modell: Urlaubsreisen zwischen Norwegen und den anderen nordischen Ländern Finnland, Island sowie Dänemark mitsamt Grönland und den Färöer-Inseln seien ab Montag zwar wieder ohne zehntägige Quarantäne möglich, sagte Regierungschefin Erna Solberg in Oslo. Im Falle Schwedens gelte dies zunächst aber nur für die Insel Gotland - der Rest des Landes lasse eine Lockerung der Bestimmungen wegen der dortigen Corona-Situation nicht zu.

Corona-Tests für Schweden-Reisende Nachdem Schweden in der Bekämpfung des Corona-Virus einen Sonderweg gegangen ist, hat das Land weiterhin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Seit Ende Mai starten dennoch wieder Flüge nach Stockholm.

Von Luxemburg aus kann man bereits seit dem 29. Mai wieder ins schwedische Stockholm fliegen. Gesundheitsministerin Paulette Lenert nannte die Infektionszahlen in Schweden zwar "besorgniserregend", setzt im Gegenteil zu anderen Ländern allerdings nicht auf eine zweiwöchige Quarantäneverordnung, sondern auf die Eigenverantwortung der Reisenden. Fluggäste können sich am Flughafen Findel auf freiwilliger Basis kostenlos auf das Virus testen lassen.



Das Außenministerium in Oslo rät den Norwegern derweil weiter von nicht dringend notwendigen Reisen in alle anderen Länder außerhalb Skandinaviens ab. „In Norwegen haben wir den Ausbruch unter Kontrolle“, stellte Solberg fest. Viele wollten jetzt schon etwa nach Deutschland öffnen, wo die Corona-Zahlen ähnlich gut seien wie in Norwegen. Aber: „Wir können nicht alles auf einmal öffnen. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen“, sagte Solberg. Bis zum 20. Juli wolle man überprüfen, ob die Reiseratschläge und Quarantänebedingungen für einzelne andere europäische Länder geändert werden könnten.

Finnland hatte am Donnerstag verkündet, Reisen aus und ins Baltikum sowie alle nordischen Länder mit Ausnahme Schwedens ab Montag wieder zu ermöglichen. Dänemark hatte bereits Ende Mai angekündigt, zum 15. Juni seine Grenzen für Touristen aus Deutschland, Norwegen und Island zu öffnen, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben. Zunächst galt dies nur für Übernachtungen außerhalb Kopenhagens. Diese Einschränkung wurde jedoch am Freitag gestrichen.

Angst vor den Schweden Im Norden Europas herrscht dicke Luft. Wegen Schwedens Corona-Strategie wollen Anrainerstaaten ihre Grenzen zu dem Land nicht öffnen.

Schweden ist im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einen Sonderweg mit freizügigeren Maßnahmen gegangen. Bislang sind in dem Land mit seinen etwa zehn Millionen Einwohnern knapp 50.000 Infektionen nachgewiesen worden, rund 4850 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind bisher gestorben. Das sind mehr als viermal so viele Todesfälle wie im restlichen Skandinavien zusammen.