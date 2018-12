Starker Auftritt beim Klimagipfel in Kattowitz: Arnold Schwarzenegger, Ex-Gouverneur von Kalifornien lobt die Bundesstaaten und Städte der USA für ihre Bemühungen in Sachen Klimaschutz. Nur der Präsident, der sei "irre".

International 1

Schwarzenegger: "Unser Präsident ist meschugge"

Tom RUEDELL Starker Auftritt beim Klimagipfel in Kattowitz: Arnold Schwarzenegger, Ex-Gouverneur von Kalifornien lobt die Bundesstaaten und Städte der USA für ihre Bemühungen in Sachen Klimaschutz. Nur der Präsident, der sei "irre".

Er kam, sprach und versprühte Optimismus: Arnold Schwarzenegger hat beim UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz mit einer deutlich formulierten Rede für Aufsehen gesorgt. Amerika als Ganzes sei gar nicht aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, so der ehemalige Gouverneur Kaliforniens. Man dürfte die USA nicht nur mit Blick auf die Bundespolitik in Washington betrachten. 70% der Emissionen, die in den USA anfielen, seien nämlich in der Hand der Bundesstaaten oder der einzelnen Städte. Und die wiederum seien durchaus bestrebt, den Klimawandel einzuschränken, die globale Erwärmung zu verlangsamen.

Die Gouverneure und die Bürgermeister seien "noch drin" im Pariser Abkommen. Auch der Finanzsektor und die Universitäten seien noch dabei. Insgesamt gesehen hielten sich die USA an das Abkommen. "Lediglich unser Präsident ist meschugge. Der ist draußen", attackierte Schwarzenegger - nicht zum ersten Mal - Donald Trump.

Wie nicht anders zu erwarten, beschloss der ehemalige Hollywood-Star Schwarzenegger seine Rede mit "I'll be back", seinem berühmtesten Filmzitat aus "Terminator". Das allerdings im Kontext: Beim Klimagipfel im kommenden Jahr solle man nicht die US-Regierung einladen, sondern die Gouverneure und Bürgermeister, um mit denen direkt zu reden. Dann sei er auch gerne dabei.

Begriffsklärung: Meschugge "Meschugge" ist ein Lehnwort aus dem Hebräischen ("meschugga") bzw. Jiddischen ("meschuggo"), das sowohl im Deutschen wie auch im Englischen ("meshugge") auch unter Nichtjuden gebräuchlich ist. Es bedeutet "verrückt" oder "nicht bei klarem Verstand". Schwarzenegger nennt Trump "a meshuggene leader", also einen verrückten Staatschef.