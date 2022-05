Bis vor zwei Jahren war der Straßenverkehr die größte Gefahr für Amerikas Kinder und Jugendliche. Das hat sich geändert.

Seit 2020

Schusswaffen häufigste Todesursache bei Kindern in USA

Tom RÜDELL Bis vor zwei Jahren war der Straßenverkehr die größte Gefahr für Amerikas Kinder und Jugendliche. Das hat sich geändert.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden in den Vereinigten Staaten mehr Jugendliche unter 19 Jahren durch Schusswaffen getötet als durch Verkehrsunfälle. Bislang hatte der Verkehr als häufigste Todesursache die Statistik angeführt, dann war die Zahl der durch Schusswaffen getöteten Kinder und Jugendlichen sprunghaft um 30 Prozent angestiegen. Das berichtet die Washington Post auf Basis der Statistiken der Centres for Disease Control and Prevention.

Vor allem schwarze Jugendliche seien gefährdet, so die Studie. Der Anstieg alleine in dieser Gruppe - 39 Prozent im Jahr 2020, weitere 13 im Jahr 2021 - hat für die Umkehrung der Verhältnisse gesorgt.



