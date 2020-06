Ein russisches Gericht hat den Theaterregisseur Kirill Serebrennikow in einem umstrittenen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er und zwei seiner Mitarbeiter sollen mehrere Millionen Staatsgelder veruntreut haben.

Schuldspruch für Serebrennikow

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Ein russisches Gericht hat den Starregisseur Kirill Serebrennikow in einem umstrittenen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der 50-Jährige wurde wegen Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen, wie das Bezirksgericht am Freitag in Moskau entschied. Der bekannte Künstler muss somit nicht in Haft.



Umstrittenes Urteil

Der Verurteilte demonstrierte noch im Gerichtssaal versöhnlichen Humor: „Der Welt Frieden!“ stand auf seinem schwarzen Kapuzenpulli. Aber Kirill Serebrennikow ist nach Auffassung eines Moskauer Gerichts ein Krimineller. Laut dem Urteil haben sie zwischen 2011 und 2014 als Leiter der Theatergruppe „Siebtes Studio“ 129 Millionen Rubel Staatssubventionen (nach den damaligen Wechselkursen knapp drei Millionen Euro) gestohlen. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre Haft und umgerechnet gut zehntausend Euro für den Regisseur gefordert, zwischen vier und fünf Jahre für seine Mitangeklagten.

Vergangenes Jahr war eine erste Anklage in sich zusammengebrochen. Ein Gutachten hatte ergeben, dass die „Platforma“-Aufführungen, die Serebrennikow und seine Leute zwischen 2011 und 2014 organisierten und die das Kulturministerium mit insgesamt knapp fünf Millionen Euro finanzierte, sogar sechs Millionen Euro gekostet hatte und von privaten Sponsoren mitfinanziert worden war. Aber die Richterin setzte auf eine neue Expertise, laut der „Platforma“ auch mit knapp zwei Millionen Euro zu finanzieren gewesen wäre.

Moskaus Intelligenzija betrachtet das Verfahren als Schauprozess: Serebrennikow, für Nacktszenen, Popenschelte und andere Provokationen berühmt, solle als Symbolfigur des liberalen Experimentaltheaters abgeurteilt werden. Oder wie er selbst in seinem Schlusswort sagte: „Man reagiert auf unsere Arbeit mit Verfolgung, Festnahmen und Prozessen.“

Serebrennikow gab aber auch zu, in der Buchhaltung habe wirklich Chaos geherrscht. Übliches russisches Theater-Chaos in den vergangenen Jahren. Wer Bühnenhandwerker, Komparsen oder Kostüme bezahlte, der musste bar bezahlen, musste Geld abheben, erhielt als Quittung formlose Papierchen oder gar keine, nach den kleinlichen Regeln der vaterländischen Finanzbuchhaltung durchaus kriminelle Lücken. „Die Theater brauchen Cash, “, erklärt der Anwalt Sergei Badaschmin der BBC, „und das ist fatal.“

In der Urteilsbegründung warf die Richterin den Angeklagten vor, sie hätten Beträge mittels fiktiver Verträge durch von ihnen kontrollierte Firmen abheben lassen und zum Großteil „nach ihrem Ermessen ausgegeben“. Sie verwarf die Worte Serebrennikows, er habe sich nicht mit Finanzen beschäftigt, sondern für „Platforma“ am laufenden Band Veranstaltungen auf die Beine gestellt, insgesamt 340, manchmal eigenes Geld vorgeschossen.

"Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten“

Aber was hilft es ihm, dass das Publikum ihn feierte. Russische Richter fällen nur 0,36 Prozent Freisprüche, sie folgen der Devise „Im Zweifelsfall gegen den Angeklagten“. Und anklagbar sind in Russland sehr viele Kulturschaffende. Die Dokumentarfilmerin Lisa Alexandrowa-Sorina sagt, es gelte als offenes Geheimnis, dass Regisseure oder Produzenten, die staatliche Subventionen kassieren, einen Teil als Schmiergeld an korrupte Beamte zurückzahlen müssen. „Zehn Prozent mindestens.“

Aber es gilt auch als offenes Geheimnis, dass jemand einflussreiche Feinde haben muss, bevor ihn all diese Fallstricke vor Gericht bringen. Aus Serebrennikows Umgebung heißt es, er rätsele, wer hinter seinem Prozess steht. Viele in Moskau glauben, der Exkulturminister Wladimir Medinski, dem seine Experimente ein Dorn im Auge waren.

Es geht sogar das Gerücht, ein FSB-General räche sich, weil der schwule Serebrennikow seinen Sohn verführt habe. Das mag auch daran liegen, dass laut dem Wirtschaftsportal RBK der Inlandsgeheimdienst FSB schon ein Jahr vor Serebrennikows erster Festnahme die Finanzen des „Siebten Studios“ prüfte… Jedenfalls scheinen Serebrennikows Feinde wenig versöhnlich zu sein.

