Ein schwerer Unfall hat am Donnerstagmorgen das Leben von mindestens zwei Schulkindern gefordert.

Schulbus in Deutschland verunglückt - zwei tote Kinder

(TJ) - Mindestens zwei Kinder sind am Donnerstagmorgen bei Eisenach in Deutschland gestorben, als ein Schulbus von der Straße abkam und einen Abhang hinunterrutschte.

Neun Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht, insgesamt 20 sollen verwundet worden sein, wie lokale Medien aus Thüringen berichten. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr.

Der Bus war laut Polizei von Eisenach nach Berka vor dem Hainich unterwegs. Dabei sei er von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Am Morgen seien die Straßen in der Region sehr glatt gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.