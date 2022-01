Ermittler suchen weiter nach einem konkreten Motiv, finden aber Verbindungen des 18-Jährigen zu einer Neonazipartei.

Motivsuche nach Amoklauf

Schütze von Heidelberg hatte Verbindungen nach Rechtsaußen

Nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg vom Montag, bei dem ein 18-jähriger Student eine Kommilitonin und sich selbst erschoss sowie drei weitere Studenten verletzte, sucht die Polizei immer noch nach Motiven. Der genaue Hintergrund und der Anlass für die schreckliche Tat liegen immer noch im Dunkeln. Am Mittwoch ergab sich aber offensichtlich eine Spur ins rechtsextreme Milieu. Das berichtet die „Zeit“ auf ihrer Website und bezieht sich damit auf Informationen aus Ermittlerkreisen. Demnach habe sich der mutmaßliche Täter vor einigen Jahren, als Teenager, für die deutsche Neonazi-Partei „Der III. Weg“ interessiert. Auf einer älteren internen Liste der Partei soll sein Name auftauchen, so die „Zeit“.

Der junge Mann, der in Heidelberg Biologie studiert, hatte am Montag nach Polizeiangaben gegen 12.20 Uhr einen Hörsaal betreten und dort mit einer Schrotflinte um sich geschossen. Eine 23-jährige Studentin wurde in den Kopf getroffen und starb wenig später im Krankenhaus, drei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Anschließend erschoss sich der Schütze vor dem Gebäude.

Der Mann hat laut ersten Erkenntnissen keinen Waffenschein, die Waffen, die er bei sich trug, soll er im Ausland illegal erworben haben. In einem Rucksack fanden die Ermittler 100 Schuss Munition. Kurz vor der Tat soll der 18-Jährige eine WhatsApp-Nachricht an seinen Vater versandt haben, in der er ankündigte, dass jetzt „Leute bestraft werden müssen“.

Was ist „Der III. Weg“? Die rechtsextreme Kleinpartei wurde 2013 in Heidelberg gegründet und ist vor allem im Süden und Osten Deutschlands aktiv. Zu ihren Gründungsmitgliedern gehören ehemalige NPD-Kader und Aktivisten der zwischenzeitlich verbotenen Gruppierung „Freies Netz Süd“, dessen Arbeit durch die Parteigründung weitergeführt werden soll. Der deutsche Verfassungsschutz beobachtet die Partei und stuft die Mehrheit der knapp 600 Mitglieder als extrem gewaltbereit ein. Die Namensgebung bezieht sich auf einen sogenannten „deutschen Sozialismus“, der der Partei als dritter Weg neben Kapitalismus und Kommunismus gilt. Die Programmatik ist völkisch, militant und stark am historischen Nationalsozialismus orientiert.





