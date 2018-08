Am Montagmorgen fielen vor der amerikanischen Vertretung in der türkischen Hauptstadt mehrere Schüsse. Die Täter sind auf der Flucht.

Schüsse auf US-Botschaft in Ankara

Unbekannte haben in der türkischen Hauptstadt Ankara mehrere Schüsse auf die US-Botschaft abgegeben. Das meldeten die Sender Habertürk und CNN Türk am frühen Montagmorgen.

(dpa) - Die Schüsse seien aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden. Einige Kugeln seien in einem Wächterposten eingeschlagen, es sei aber niemand verletzt worden. Der oder die Angreifer hätten fliehen können. Der Zwischenfall ereignete sich laut dem Nachrichtenportal spiegel.de gegen 4 Uhr. Die Polizei habe eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet, die in einem weißen Auto geflüchtet seien. Die Botschaft sollte in dieser Woche wegen des islamischen Eid-al-Adha-Festes geschlossen bleiben.



Lira-Krise und Streit mit den USA verschärfen sich weiter Der türkische Präsident nennt die USA „Kraftmeier“ und will US-Elektronik boykottieren, aber sein Außenminister schlägt versöhnlichere Töne an. Wohin steuert die Krise?

Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei sind derzeit stark angespannt. Die Regierungen streiten um das Schicksal des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. Die USA hatten jüngst Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei verhängt, um Brunson frei zu bekommen. Die Landeswährung Lira war daraufhin schwer eingebrochen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem „Wirtschaftskrieg“.