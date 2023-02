Die Sidewinder-Rakete, mit welcher die US-Air Force letzte Woche mysteriöse Flugobjekte abgeschossen hat, kostet rund 400.000 Dollar. Das mysteriöse Ziel könnte deutlich billiger gewesen sein...

Mysteriöse Flugobjekte in den USA

Schoss die 400.000 Dollar-Rakete einen 12-Dollar-Ballon ab?

Eines der unbekannten Flugobjekte, welches vergangene Woche durch die US Air Force mit einer 400.000 Dollar teuren Sidewinder-Rakete bei Kanada abgeschossen wurde, könnte ein 12 Dollar-Ballon einer Hobby-Gruppe gewesen sein. Das berichtet Business Insider und bezieht sich dabei auf die Aviation Week.

Die Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade soll zuvor einen ihrer Ballons als vermisst gemeldet haben. Seine letzte gemeldete Position wurde am 10. Februar vor der Westküste Alaskas registriert auf einer Höhe von 38.910 Fuß.

Am 11. Februar wäre der Ballon über Yukon-Territorium in Kanada unterwegs gewesen, also an genau dem Tag, an dem ein F22-Jet der US Air Force in dieser Region ein mysteriöses Objekt mit einer hitzesuchenden Sidewinder-Rakete abgeschossen hat.

Der Ballon hatte den Globus bereits mehrere Male umrundet, bevor er auf Befehl des US-Präsidenten Joe Biden wegen Spionage-Verdachts abgeschossen wurde. Am vergangenen Dienstag informierte er darüber, dass es keine Beweise dafür gebe, dass das Objekt mit einem chinesischen Spionage-Ballon-Programm oder anderweitiger Spionage zu tun hatte."

Ron Meadows, dessen Firma in Kalifornien derartige Hobby-Ballons produziert, wird in dem Artikel wie folgt zitiert: „Ich habe vergeblich versucht, unser Militär und das FBI zu kontaktieren, um sie über den vermutlichen Ursprung dieser Flugobjekte aufzuklären. Und dass sie nicht besonders intelligent aussehen würden, wenn sie versuchen würden, diese abzuschießen.“

