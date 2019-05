Krisen in der Europäischen Union werden immer wieder heraufbeschworen. Am besten kurz vor Wahlen. Doch Krisen sind in der EU nichts Neues. Sie gehören dazu. Und trotzdem geht es voran.

Leitartikel International 2 Min.

Schon immer im Krisenmodus

In gut zwei Wochen schlägt die Stunde der Wahrheit. Vom 23. bis zum 26. Mai werden in den EU-Mitgliedstaaten die Abgeordneten für das Europäische Parlament gewählt. Für viele EU-Beobachter und überzeugte Europäer eine Schicksalswahl. Die Sorge vor dem Rechtsruck populistischer Bewegungen ist groß. Der Leidensdruck, es könne noch schlimmer kommen, nämlich zurück zu einem Europa der vorherrschenden Nationalismen, ebenso. Zugegeben, die Lage ist verzwickt. Aber wann war sie es mal nicht? Von der Schuldenkrise, über die Eurokrise bis hin zur Migrationskrise hat die EU schon alle Höhen und Tiefen zigmal durchlaufen ...