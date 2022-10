Damit beendete der sozialdemokratische Politiker ein tagelanges Patt zwischen seinen beiden Koalitionspartnern.

Deutscher Bundeskanzler

Scholz spricht Machtwort: auch drittes AKW läuft noch länger

(Bloomberg) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Streckbetrieb aller drei noch verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April angeordnet und damit die Entscheidung seines grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck überstimmt.

Scholz teilte seine Entscheidung Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag per Brief mit und berief sich dabei ausdrücklich auf seine im Grundgesetz verankerte Richtlinienkompetenz. Damit beendete der sozialdemokratische Politiker ein tagelanges Patt zwischen seinen beiden Koalitionspartnern. Während die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung kommenden Grünen sich gegen den Weiterbetrieb stemmten, hätten die Liberalen die Atommeiler sogar noch länger laufen lassen, um die Energiekrise zu überstehen.

Habeck hatte ursprünglich geplant, nur zwei der drei verbleibenden Kraftwerke in den Streckbetrieb bis April zu schicken - das von der Eon SE betriebene bayerische Isar 2 und Neckarwestheim 2 von der EnBW AG in Baden-Württemberg. Lindner setzte sich dafür ein, dass auch die Anlage im niedersächsischen Emsland weiterläuft, die von der RWE AG betrieben wird, und das alle bis 2024 Strom erzeugen.

“Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten”, meinte Lindner auf Twitter. “Der Bundeskanzler hat nun Klarheit geschaffen.”

Keine Stellungnahme

Weder Habeck noch die grüne Parteiführung waren sofort für eine Stellungnahme zu erreichen. Auf ihrem Parteitag am Wochenende hatten die Grünen erneut gegen eine Verlängerung der Atomkraft gestimmt.

Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 hatte die Bundesregierung unter Scholz’ Vorgängerin Angela Merkel den bereits zuvor beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie bestätigt. Die Ampel steht nun aber im Zuge des Ukrainekriegs und der damit verbundenen Knappheit von russischem Gas unter wachsendem Druck, alternative Energiequellen zu erschließen.

Die deutschen Gasspeicher sind inzwischen zwar zu mehr als 95% gefüllt, das reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Nachfrage im Winter zu decken. Auch die Übertragungsnetzbetreiber hatten gefordert, alle drei Kraftwerke bis zum Frühjahr in Betrieb zu halten, um die Stromknappheit in Deutschland zu lindern.

