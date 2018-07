Am Montag steht beim Gipfeltreffen des Jahres vieles auf dem Spiel. Sollten die beiden Präsidenten Trump und Putin nicht mehr weiter wissen, hat eine finnische Brauerei die Lösung parat: "Regelt es wie Erwachsene und spielt Schnick, Schnack, Schnuck!"

Schnick, Schnack, Schnuck für Putin und Trump

Eric HAMUS Unternehmergeist zeichnet sich vor allem dadurch aus, Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen und Gelegenheiten rasch beim Schopf zu packen. Das weiß niemand besser als US-Präsident Trump. Er ist schließlich eigenen Aussagen zufolge der Meister aller Deals.

Sollte es beim Gipfeltreffen am Montag in Helsinki zu Problemen kommen und beide Präsidenten in der sprichwörtlichen Sackgasse landen, hat eine kleine Indie-Brauerei aus dem Osten Finnlands nun eine Lösung parat: Schnick, Schnack, Schnuck!



"Niemand ist besser im Probleme lösen als wir", sagt Samuli Huhtanen, Chef der "Rock Paper Scissors Indie Brewery". "Wir wissen, dass die Präsidenten schwere Entscheidungen treffen und Meinungsverschiedenheiten überwinden müssen. Wir wollen beide nur daran erinnern, dass man alles wie Erwachsene lösen kann", erklärt Huhtanen und fügt hinzu: "Mit einem gediegenen Schnick, Schnack, Schnuck!"

"Schnick, Schnack, Schnuck" oder "Schere, Stein, Papier" heißt auf Englisch "Rock, Paper, Scissors". Und so packt die gleichnamige Brauerei prompt die Gelegenheit beim Schopf und schlägt mit einem eigens für das Gipfeltreffen gebrauten Lagerbier Kapital aus dem Treffen der zwei wohl mächtigsten Personen des Planeten. "Im Grunde genommen wollen wir nur dem Weltfrieden auf die Sprünge helfen", ergänzt Huhtanen.



"Making Lager Great Again", verspricht die RPS Brauerei und zeigt beide Präsidenten beim Schnick, Schnack, Schnuck.

US-Präsident Donald Trump trifft am Montag in Helsinki auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es ist zwar nicht das erste Zusammentreffen der beiden Präsidenten, doch werden die beiden zum ersten Mal offiziell unter vier Augen miteinander reden. Wenige Tage vor dem Treffen hat sich der US-Präsident freundlich über den russischen Präsidenten geäußert: Er hoffe auf ein engeres Verhältnis zu Putin. „Hoffentlich wird er eines Tages vielleicht ein Freund sein - könnte passieren“, sagte Trump. Er kenne Putin einfach nicht so gut.