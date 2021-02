Rund um Bielefeld geht seit Montagabend auf der A2 nichts mehr. Tausende Fahrer mussten die Nacht im Auto verbringen.

Schneesturm und Eisesglätte: 70 Kilometer langer Stau in Bielefeld

Tausende Autofahrer stecken seit Montagabend nach heftigen Schneefällen auf der deutschen A2 rund um Bielefeld fest. Sie mussten teilweise die ganze Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Gegen 1 Uhr sprachen die Rettungskräfte von einem 70 Kilometer langen Stau, der vom Ruhrgebiet bis zur niedersächsischen Landesgrenze reiche.

Selbst am Dienstagmorgen hatte sich das Chaos nicht aufgelöst. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. Das Problem sei aber, dass immer neue Fahrer auf das Stauende auffahren. Zahlreiche Automobilisten mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Problematisch ist die Tatsache, dass einigen Autos nach stundenlangem Leerlauf der Sprit ausgeht, womit auch keine Heizung mehr funktioniert.

Grund waren heftige Schneefälle am Montag, wodurch einige Lastwagen sich querstellten und die Fahrbahnen blockierten. Zudem verhinderten eisige Temperaturen, dass das Streusalz - welches nur bis etwa -7 Grad wirkt - die Fahrbahnen wenigstens teilweise auftauen konnte. Der Sulz, der sich am Tag gebildet hatte, war in den Abendstunden zu einer Eisfläche gefroren.

Selbst die Schneeräumdienste kommen laut Augenzeugenberichten nur noch schlecht durch, teilweise wird ihre Arbeit durch die liegengebliebenen Fahrzeuge unmöglich gemacht.

Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer zum Teil die ganze Nacht auf der Straße und mussten bei klirrender Kälte in ihren Autos ausharren. Foto: DPA

