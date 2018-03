Schnee, Eis und starke Winde haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge erhebliche Verkehrsbehinderungen in Europa verursacht. Klicken Sie sich durch beeindruckende Fotos.

International 23

Schneechaos in weiten Teilen Europas

Schnee, Eis und starke Winde haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge erhebliche Verkehrsbehinderungen in Europa verursacht.

(dpa) - Besonders der Süden Europas war außergewöhnlich stark vom jüngsten Wintereinbruch betroffen. Doch auch in Norddeutschland und in Schottland schlug Frau Holle kräftig zu, wie einzelne Aufnahmen in der Galerie beweisen:



23 England, Tyne, Whitley Bay: Der Sturm Emma kommt mit klirrender Kälte und Schnee an Englands Ostküste an. Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. England, Tyne, Whitley Bay: Der Sturm Emma kommt mit klirrender Kälte und Schnee an Englands Ostküste an. Owen Humphreys/PA Wire/dpa Montpellier AFP Hayfield, Nordengland AFP Hayfield, Nordengland AFP Tours, Frankreich AFP Tours, Frankreich AFP Tours, Frankreich AFP Belfort, Frankreich AFP In der Gegend der Stadt Glasgow: Die Polizei sperrt die Autobahn M876 Andrew Milligan/PA Wire/dpa Meounes-les-Montrieux,Südfrankreich AFP Sehnde, Norddeutschland AFP Mailand AFP Istanbul AFP Mailand AFP Paris AFP Nice, Promenade des Anglais AFP Nice AFP Nice, Promenade des Anglais am Mittwochabend AFP A man walks to work down empty streets in Glasgow after snow covered the city on March 1, 2018. Fresh heavy snowfalls and icy blizzards were expected to lash Europe Thursday as the region shivers in a deadly deep-freeze that has gripped countries from the far north to the Mediterranean south. / AFP PHOTO / Andy Buchanan AFP Glasgow AFP Montpellier AFP Montpellier AFP Montpellier AFP

Der Flughafen von Montpellier stellte bereits am Mittwoch den Flugverkehr ein, wie er auf seiner Webseite bekanntgab. Erst am Donnerstagmorgen sollten wieder Flieger abheben und landen. Der Airport von Biarritz am Atlantik meldete auf Twitter Verspätungen und Ausfälle.



Kältewelle hat nicht nur Luxemburg im Griff

Der Wetterdienst Météo-France hatte für mehr als die Hälfte der Verwaltungsbezirke des Landes Warnungen herausgegeben, meist vor Schnee und Glatteis. Manche Straßen wurden zeitweise für Lastwagen gesperrt. Für die Region Paris warnten die Behörden vor Glatteis, das zu schweren Verkehrsstörungen führen könne.



Im schweizerischen Genf war am Donnerstag der Flughafen ebenfalls wegen heftiger Schneefälle geschlossen worden. Die Flughäfen in Glasgow und Edinburgh waren am Donnerstagvormittag geschlossen. Auch am Flughafen London Gatwick kam es zu vielen Verspätungen und Ausfällen.



Schnee in der Ewigen Stadt

Schnee, Eis und starke Winde haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge erhebliche Verkehrsbehinderungen in Großbritannien verursacht. Vor allem in Schottland stand das öffentliche Leben in weiten Teilen still, nachdem der britische Wetterdienst die höchste Warnstufe für Schneefall ausgegeben hatte. Die Polizei rief Menschen dazu auf, nicht zu reisen. Hunderte Schulen blieben geschlossen. Auch in Nordostengland schneite es stark.



Istanbul is dusted with light layer of snow as a cold front from the "Beast of the East” sweeps across Turkey's biggest city pic.twitter.com/HqCEvFiYE9 — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 1, 2018





Auch der Flugverkehr war erheblich gestört.