Schnee-Chaos in einigen Teilen der Alpen

In Italien, Österreich und der Schweiz kommt es zu Sperrungen im Auto- und Bahnverkehr.

(jt) - Heftiger Schneefall sorgte am Samstag in einigen Teilen der Alpen für Probleme im Verkehr. In Österreich sind besonders die Regionen Osttirol und Oberkärnten betroffen. Mehrere Straßen mussten dort gesperrt werden, auf der Tauernbahnstrecke musste der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden, ebenso auf der Drautalstrecke.

In einigen Gebieten wie dem Mölltal fielen zwischen Freitag und Samstag um die 80 Zentimeter Neuschnee, wie die Website ORF.at meldete. Die Lawinengefahr in den Bergen wurde von Experten als hoch eingestuft.

6 Schneeräumung extrem am 5. Dezember in St. Moritz in der Schweiz. Foto: AFP/Fabrice Coffrini

um weitere Bilder zu sehen. Schneeräumung extrem am 5. Dezember in St. Moritz in der Schweiz. Foto: AFP/Fabrice Coffrini Ein Lastwagen fährt auf der verschneiten Brennerautobahn in Österreich. Foto: Bernd März/dpa In Osttirol (im Bild: Matrei) blieben Lastwagen auf verschneiten Straßen hängen. Foto: AFP/Johann Groder Schneeräumung in Huben in Osttirol. Foto: AFP/Johann Groder The landscape is covered in snow in East Tyrol, Austria on December 5, 2020. - In East Tyrol and Upper Carinthia, the snow cover grew by around 50 to 70 centimetres from Friday to Saturday. In some places there were red and thus highest weather warnings. (Photo by Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT AFP Snow is being removed near Ainet in East Tyrol, Austria on December 5, 2020. - In East Tyrol and Upper Carinthia, the snow cover grew by around 50 to 70 centimetres from Friday to Saturday. In some places there were red and thus highest weather warnings. (Photo by Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT AFP

Auch die Schweiz und Italien kämpfen mit den Folgen heftigen Schneefalls. Im Tessin und Graubünden gab es Stromausfälle und Zugverspätungen, wie Medien berichteten. Der für den (heutigen) Samstag geplante Saisonauftakt im Super-G-Weltcup der Damen in St. Moritz musste aufgrund von Wind und beträchtlicher Neuschneemengen abgesagt werden.

In Italien sperrten Behörden am Freitagnachmittag die Autobahn A7 zwischen Genua und Mailand bei Busalla wegen Schneefalls. Viele Verkehrsteilnehmer mussten stundenlang auf der Autobahn ausharren. Der Zivilschutz brachte Decken, Essen und warme Getränke.

Wetter

Winterliches Wetter herrschte am Wochenende auch in anderen Teilen Europas. So durften sich beispielsweise auch einige Briten über weiß gepuderte Landschaften freuen.

5 Ein Boxerwelpe geht im englischen Woolsthorpe zum ersten Mal im Schnee spazieren. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Ein Boxerwelpe geht im englischen Woolsthorpe zum ersten Mal im Schnee spazieren. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa Schneefall in Becerreá in der spanischen Region Galizien. Foto: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa Bagnères-de-Luchon in Frankreich. Foto: AFP/Georges Gobet Bagnères-de-Luchon. Foto: AFP/Georges Gobet Schneebedeckte Häuser in Marsden nahe Manchester. Foto: AFP/Oli Scarff





