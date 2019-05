Diamanten, Gold, Luxusautos: Ein kriminelles Netzwerk soll mit geschmuggelten Zigaretten und Drogen ein Vermögen angehäuft haben. Nun gab es zahlreiche Festnahmen.

Schmugglerbande kassierte 680 Millionen Euro

Diamanten, Gold, Luxusautos: Ein kriminelles Netzwerk soll mit geschmuggelten Zigaretten und Drogen ein Vermögen angehäuft haben. Nun gab es zahlreiche Festnahmen.

(dpa) - Die europäische Polizeibehörde Europol hat einen Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk koordiniert, das mit dem Schmuggel von Drogen und Zigaretten 680 Millionen Euro kassiert haben soll.

Bei der Aktion in Litauen, Polen, Großbritannien und Spanien wurden 22 Menschen festgenommen und acht Millionen Euro Bargeld sowie Diamanten, Goldbarren und Luxusautos beschlagnahmt, wie Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte.

Zwei Polizisten nehmen im spanischen Huelva einen mutmaßlichen Anführer eines kriminellen Netzwerks fest. Bild: Guardia Civil/dpa

Die Bande soll Drogen und Zigaretten nach Großbritannien geschmuggelt und das damit verdiente Geld in Polen gewaschen und dann in Spanien und anderen Ländern in Immobilien investiert haben.

Der mutmaßliche 48 Jahre alte litauische Anführer der Bande wurde in Spanien gefasst.