(dpa) - Russland hat inmitten der schweren Krise in den Beziehungen zum Westen seinen Nato-Botschafter Alexander Gruschko abberufen. Zugleich ernannte Präsident Wladimir Putin den 62-Jährigen erneut zum stellvertretenden Außenminister, wie aus einem Erlass vom Montag hervorgeht. Ein Grund für die Personalie und der Name eines Nachfolgers waren zunächst nicht bekannt. Aus Nato-Kreisen hieß es allerdings, die Abberufung könnte den politischen Dialog mit Russland erschweren - vor allem dann, wenn von Putin bis auf Weiteres kein neuer Nato-Botschafter ernannt werde.

Eine Bündnissprecherin kommentierte am Montagabend, die Nato wisse „die gute und professionelle Zusammenarbeit“ mit Gruschko zu schätzen. Der Dialog mit Russland sei schwierig, aber wichtig. Es sei nun an Russland zu entscheiden, wie es bei der Nato repräsentiert sein wolle.

Gruschko war seit Oktober 2012 Russlands Vertreter bei der Nato in Brüssel. Er erlebte in dieser Funktion die dramatische Verschlechterung der Beziehungen durch den 2014 begonnen Ukraine-Konflikt. Der Westen wirft Russland vor, die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert zu haben und die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen.

Gruschko begann er seine Karriere als Diplomat zu Sowjetzeiten 1977. Von 2005 bis 2012 war er bereits Vizeaußenminister. Der Spitzendiplomat spricht Niederländisch und Englisch.