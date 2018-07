Schlagabtausch abgewendet. Vorläufig.

Die Einigung zwischen der EU und den USA ist auch ein persönlicher Erfolg von Jean-Claude Juncker. Aber noch ist Vorsicht angebracht.

Überraschung in Washington: Nach zweieinhalb Stunden Gesprächen treten Jean-Claude Juncker und Donald Trump also in bester Eintracht im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Presse und verkünden eine einstweilige Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA. Ein Schlagabtausch mit immer neuen Strafzöllen scheint abgewendet, fürs erste.

Der positive Ausgang des Treffens ist zunächst einmal eine Bestätigung dafür, dass Gespräche besser sind, als einen Streit ausufern zu lassen ...