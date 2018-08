Wegen einer Prügelei zwischen zwei rivalisierenden Rappern und ihren Begleitern wurde am Flughafen Paris-Orly kurzzeitig eine Abflughalle geschlossen. Elf Menschen wurden verhaftet.

Schlägerei am Pariser Flughafen Orly

(dpa) - Wegen einer Schlägerei von Flugpassagieren hat der internationale Airport Paris-Orly kurzzeitig eine Abflughalle geschlossen. Die Polizei sei eingeschritten, berichtete der Flughafen am Mittwoch via Twitter.



Voici ce qu'il s'est passé minute par minute cet après-midi entre les bandes de #Booba et #Kaaris à #Orly : pic.twitter.com/UkIfolG7vN — Le Parisien (@le_Parisien) August 1, 2018

Laut ergänzenden Informationen der Nachrichtenagentur AFP nahmen die Sicherheitskräfte elf Menschen in Gewahrsam, darunter die beiden französischen Rapper Booba und Karis. Die Prügelei hatte sich offensichtlich gegen 125 Uhr zwischen Mitgliedern der Entouragen der beiden abgespielt.

Es sei zu einigen Flugverspätungen gekommen. Die Flughafenpolizei war zunächst nicht für eine Bestätigung erreichbar. "Eine kleine Anzahl an Flügen verspätete sich um etwa 15 bis 30 Minuten während der Schlägerei. Die Check-Ins, die in der kurzzeitig geschlossenen Halle hätten stattfinden sollen, wurden in andere Zonen des Flughafens verlegt. Ankommende Passagiere waren nicht betroffen", so der Flughafen am späten Nachmittag gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Der Verkehr lief am Abend wieder normal.