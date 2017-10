(tom) - Der Luxemburger Illusionist David Goldrake war während der Schießerei in Las Vegas am Sonntagabend (Ortszeit) in unmittelbarer Nähe des Geschehens. Goldrake spielt derzeit seine Show „Imaginarium” im Tropicana Hotel, das sich etwa 150 Meter entfernt vom Mandala Bay Hotel befindet. Dort hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr das Feuer auf Besucher eines Open-Air-Konzerts eröffnet. Mit verheerender Wirkung: Mindestens 50 Menschen starben, mindestens 200 wurden verletzt, so die vorläufige Schätzung der Polizei.

Auf Facebook meldete sich Goldrake gegen 14 Uhr (Luxemburger Zeit) bei seinen Fans.

„Ich bin sehr glücklich, Euch sagen zu können, dass wir in Sicherheit sind - obwohl ich mittendrin in diesem ganzen Wahnsinn war. Meine Gedanken sind bei den Opfern”, schrieb Goldrake, verbunden mit einem Dank an die Rettungskräfte.

Auf Nachfrage präzisierte Goldrakes Manager Laurent Koener: Der Illusionist habe sich nicht unter den Besuchern des Konzerts befunden. Er war im benachbarten Tropicana Hotel damit beschäftigt, nach seiner Show eine Nachbesprechung mit seiner Crew zu führen, als die Warnung kam, dass es eine Schießerei und einen großen Polizeieinsatz in der Umgebung gebe. Daraufhin wurden Goldrake und sein Team an einen sicheren Ort gebracht, wo sie einige Stunden ausharren mussten, bis er schließlich auf Facebook Entwarnung gab.

Interview mit deutschem Radiosender

Goldrake sagte dem deutschen Radiosender Antenne 1 in einem Interview, dass es zwei bis drei Stunden gedauert habe, bis die offizielle Entwarnung kam. "Zuerst hieß es von allen Seiten 'active shooter', das bedeutet, jemand ist am Schießen. Auf einmal kamen von allen Seiten hunderte Konzertgäste in unser Hotel, Panik, Schreie, Weinen überall. Alle Hotels in der Gegend wurden verschlossen, keiner durfte mehr rein oder raus. Nach etwa zweieinhalb Stunden hieß es, es sei alles sicher, aber wer raus wollte, musste sich an einem von mehreren Checkpoints untersuchen lassen, bevor er rausdurfte."

Auf die Frage, wie es ihm persönlich gehe, antwortete Goldrake: "Ich fühle mich sicher und gut aufgehoben. Das wird in den nächsten Tagen noch ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, die Normalität kommt irgendwann zurück. In diesem Fall wurde gut und schnell reagiert."