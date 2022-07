„Mehrere“ Menschen sind am späten Sonntagnachmittag in einem großen Einkaufszentrum in Kopenhagen von Schüssen getroffen worden, teilte die dänische Polizei mit.

Verdächtiger festgenommen

Schießerei in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen

„Mehrere“ Menschen sind am späten Sonntagnachmittag in einem großen Einkaufszentrum in Kopenhagen von Schüssen getroffen worden, teilte die dänische Polizei mit.

(AFP/dpa/ThK) – „Mehrere“ Menschen sind am späten Sonntagnachmittag in einem großen Einkaufszentrum in Kopenhagen von Schüssen getroffen worden, teilte die dänische Polizei mit.

Große Polizeiverstärkungen wurden in die Nähe des Einkaufszentrums Fields im Stadtteil Amager entsandt, das sich zwischen dem Stadtzentrum und dem Flughafen der Hauptstadt befindet, teilte die Kopenhagener Polizei auf Twitter mit. „Wir sind vor Ort, es sind Schüsse gefallen und mehrere Menschen wurden getroffen“, schrieb sie.

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, berichtet die Polizei. „Im Moment haben wir keine Möglichkeit, mehr über die Identität der Person zu sagen. Wir sind in Field’s massiv präsent und arbeiten daran, uns einen Überblick zu verschaffen“, schreibt die Polizei laut der dänischen Zeitung B.T..

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant.



Menschen fliehen aus dem Einkaufzentrum in Kopenhagen. AFP

Mehr in Kürze.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.