Bei einem Schusswechsel zwischen illegalen Holzfällern und Waldwächtern der indigenen Bevölkerung ist eine Person getötet worden. Eine Person wurde verletzt.

Schießerei im Amazonaswald

(KNA) - Ein Feuergefecht zwischen Indigenen und illegalen Holzfällern im brasilianischen Amazonas-Teilstaat Maranhao hat die Debatte um den Schutz der Waldreservate angeheizt. Bei dem Schusswechsel sollen laut Medienberichten ein indigener Waldwächter vom Volk der Guajajara und ein illegaler Holzfäller getötet worden sein.



Eine Gruppe Holzfäller lockte die Waldwächter demnach in eine Falle und eröffnete das Feuer auf sie. Seit 2012 verteidigen die Waldwächter ihr Reservat Arariboia. Der Schutz der Indigenen im Amazonaswald war im Oktober auch zentrales Thema der Amazonas-Synode im Vatikan. Bei dem Gefecht soll ein weiterer Indigener verletzt worden sein. Derzeit seien Polizei und Mitarbeiter der staatlichen Indigenenbehörde Funai unterwegs in die unzugängliche Region, hieß es.

Raubbau an der Natur war auch Thema der Amazonas-Synode

"Es ist an der Zeit, diesen institutionalisierten Völkermord zu stoppen! Hört auf, das Blutvergießen unseres Volkes zu erlauben!", sagte Sonia Guajajara, die Leiterin der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens, in einer von der Menschenrechtsvereinigung Survival International veröffentlichten Stellungnahme.

Das Indigenengebiet Arariboia liegt in der Region Bom Jesus das Selvas im Nordosten Brasiliens, wo die trockenen Savannen in den Amazonaswald übergehen. Seit Jahrzehnten dringen Holzfäller in das Gebiet vor. In den Wäldern leben auch die Indigenen des Awa-Volkes, die jeden Kontakt zur Außenwelt meiden. In den vergangenen Jahren wurden mindestens drei der Waldwächter getötet.



Der Raubbau an der Natur und die Bedrohung der Indigenen war auch Thema der Amazonas-Synode im Vatikan (6. bis 27. Oktober). "Die Kirche war und ist auf der Seite der indigenen Gemeinden, um das Recht auf ein selbstbestimmtes und friedliches Leben zu wahren. Dabei gilt es, die Werte ihrer Traditionen, Gewohnheiten und Kulturen zu respektieren und sich für den Erhalt der Flüsse und Wälder starkzumachen, die heilig sind und ein Quell des Lebens und der Weisheit", so das Schlussdokument der Synodenväter.