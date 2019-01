Himmel oder Hölle in Venezuela? Seitdem Juan Guaidó die politische Bühne betreten hat, ist so manches ins Wanken geraten. Alles ist nun möglich.

Venezuela durchlebt zurzeit Schicksalstage. Seitdem sich Juan Guaidó am 23. Januar selbst zum Interimspräsidenten ausgerufen hat, ist ein Ende der Elendsherrschaft von Nicolás Maduro in greifbare Nähe gerückt. Noch aber ist nichts entschieden. Das südamerikanische Land könnte bald die Chance auf eine bessere Zukunft haben, oder aber weiter in den Abgrund rutschen.



Maduro steht mit dem Rücken zur Wand ...