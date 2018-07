Scharfe Kritik an Seehofers Migrationsplan

Nach unionsinternem Streit hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit rund vier Wochen Verspätung seinen Masterplan zur Migration vorgestellt. Unzufriedenheit macht sich breit.

"Das ist nicht ein Masterplan der Koalition, sondern der Masterplan meines Hauses", erklärte der deutsche Bundesinnenminister Seehofer am Dienstag in Berlin. Stand des Plans für die "Asylwende" sei der 4. Juli, und er werde wegen der raschen Entwicklung nicht fortgeschrieben. So seien die letzten Absprachen mit der CDU, nicht aber der Asylkompromiss mit der SPD enthalten.

Nichtregierungsorganisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Caritas kritisierten den Plan ...